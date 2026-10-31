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Economía

Alza de combustibles y tarifas aceleran retorno de inflación a rango de tolerancia del Banco Central

El ingreso de la inflación al rango de tolerancia alrededor de la meta estaba previsto para finales de 2027

Banco Central, fachada
El rango de tolerancia establecido por el emisor es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%. Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) adelantó el momento en que prevé que la inflación ingresará al rango de tolerancia alrededor de la meta, según su más reciente Informe de Política Monetaria (IPM), presentado este viernes 30 de octubre.

En su última proyección, el ente emisor prevé que el indicador entraría a ese rango durante el segundo trimestre del 2027, dos trimestres antes de lo pronosticado un mes atrás, debido al impacto del incremento en los precios del petróleo sobre la inflación.

“Se adelantó (el ingreso al rango de tolerancia). Probablemente en marzo ya está rondando el 2% (la inflación), pero no quisimos exagerar, entonces es el segundo trimestre. Si se nos desvía (de la trayectoria central), la inflación podría ser mayor”, manifestó Róger Madrigal, presidente del BCCR, quien añadió que los precios del petróleo se mantienen altos.