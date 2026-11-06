AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

¿Pagó el seguro Más Protección del INS al pagar el marchamo de 2027? Cómo solicitar la devolución de ¢11.900 si la casilla estaba premarcada

Los 1.529 conductores que pagaron el seguro Más Protección cuando la casilla estaba preseleccionada pueden solicitar la devolución de su dinero ante el INS

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital.
El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital. INS
Marianela Arias Vilchez