¿Pagó el seguro Más Protección del INS al pagar el marchamo de 2027? Cómo solicitar la devolución de ¢11.900 si la casilla estaba premarcada

Los 1.529 conductores que pagaron ¢11.900 adicionales por el Seguro Más Protección junto con el marchamo 2027, cuando la opción estaba premarcada, pueden pedir la devolución del dinero, confirmó el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El cobro de más de dos millones de derechos de circulación empezó este 2 de noviembre. El lunes, la institución agregó una recomendación para que los conductores consideraran agregar el Seguro Más Protección al pagar el marchamo en el sitio web o en la aplicación móvil.

El sistema mantenía la opción premarcada, es decir, la casilla estaba seleccionada de forma previa, aunque los usuarios tenían la opción de desmarcarla.

1529 personas pueden pedir el reembolso del Seguro Más Protección del INS. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El INS explicó que el ajuste para eliminar la marca previa en la casilla ocurrió la noche del lunes 2 de noviembre, luego de que trascendiera públicamente esta opción de seguro voluntario no solicitada.

Ahora, la plataforma mantiene la sugerencia del seguro, pero sin la casilla premarcada.

Por esta razón, las 1.529 personas que compraron el seguro cuando la casilla estaba preseleccionada pueden tramitar el reembolso de esta manera.

La persona debe escribir al correo electrónico sucursalvirtual@grupoins.com

En ese mensaje, el usuario debe indicar el número de placa, la fecha del pago, la suma cancelada y adjuntar el comprobante emitido por el banco.

Debe señalar de forma expresa que no desea contar con la póliza Más Protección.

De acuerdo con el INS, la devolución de los recursos se tramita por medio del banco emisor de la tarjeta en un plazo máximo de 10 días hábiles. El cumplimiento de este plazo depende de las políticas de cada entidad bancaria.

Los clientes pueden pedir el reintegro de los recursos sin importar si el pago fue voluntario o involuntario.

Los dueños de vehículos tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para pagar el marchamo de 2027 sin circular con el derecho vencido.

A partir del 1.° de enero de 2027, quienes transiten sin este requisito se exponen a una multa.