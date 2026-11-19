París, Francia. El uso de la inteligencia artificial (IA) eleva los riesgos de ciberataques y fraudes contra los bancos, advirtió este jueves la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en un informe.

“La digitalización crea oportunidades al tiempo que redefine los riesgos operativos”, subraya el informe, casi tres semanas después de un ciberataque “sin precedentes en términos de sofisticación” contra el Crédit Mutuel Arkéa, durante el cual robaron más de $109 millones.

Las tensiones geopolíticas pueden amplificar las amenazas que pesan sobre los bancos y las infraestructuras financieras críticas, señala.

El organismo europeo alertó sobre los riesgos que enfrenta el sector financiero por el avance de la IA y la concentración de servicios en grandes proveedores tecnológicos. (Shutterstock/Shutterstock)

Además la dependencia de los principales proveedores informáticos “podría crear canales por los cuales las perturbaciones se propaguen a múltiples instituciones”, advierte el informe.

La agencia europea constata asimismo que los bancos esperan que la IA mejore la productividad de los empleados y de los servicios al cliente.

Por lo pronto las entidades bancarias ya utilizan la IA “para detectar las debilidades de los sistemas y reforzar los controles”, recalca el informe.

La institución europea estima en general que los bancos de la UE y del Espacio Económico Europeo resisten frente a “las presiones vinculadas a la deuda soberana, a las vulnerabilidades de los prestatarios y al aumento de las ciberamenazas”.