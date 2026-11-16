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Economía

OCDE advierte a Costa Rica por alta concentracion de inversiones de fondos de pensión en deuda pública

El 68% del dinero de los regímenes de jubilación del país están en bonos de deuda del gobierno y el Banco Central

Tipo de cambio y mercado de valores
Según la Supén, el Sistema Nacional de Pensiones evidencia inversiones donde predominan la renta fija de emisores públicos nacionales. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez