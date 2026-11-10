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Economía

Nvidia cae más de 6% y pierde brevemente el segundo puesto mundial por valor bursátil

Nvidia pierde más de $400.000 millones en la Bolsa tras una demanda colectiva por el escándalo de su CEO, cediendo el segundo puesto mundial ante Microsoft

Nvidia ha perdido ha perdido más de $400.000 millones en capitalización bursátil.
Nvidia ha perdido ha perdido más de $400.000 millones en capitalización bursátil. JUSTIN SULLIVAN
AFP