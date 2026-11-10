AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

¿Cómo consigue China los chips de Nvidia pese a las restricciones?

El escándalo en torno al CEO de Nvidia, Jensen Huang, expone las vías de China para acceder a chips avanzados de IA pese a los vetos de exportación de Washington

China, Estados Unidos, inteligencia artificial
El caso de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, destapó la carrera encubierta de las firmas chinas por conseguir la codiciada infraestructura de Nvidia. Shutterstock
AFP