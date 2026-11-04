AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Los factores económicos detrás de la debacle electoral de los republicanos en Estados Unidos

En la política estadounidense, los altos precios del combustible pueden tener un efecto desproporcionado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una celebración del Día de Colón en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 9 de octubre de 2026.
Desde que Trump volvió a ser presidente en 2025, la inflación ha permanecido alta. ALEX WROBLEWSKI
AFP

Washington, Estados Unidos. Los republicanos, derrotados de forma aplastante en las elecciones de medio mandato de la víspera en Estados Unidos, quizá no tengan más que fijarse en el eslogan de la campaña presidencial de Bill Clinton de 1992 para comprender por qué están en esta situación: “Es la economía, estúpido”.

El repunte de la inflación por la guerra en Irán, las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, un mercado laboral estancado y el aumento de la desigualdad fueron temas clave para los votantes el martes, según analitas.

Con la mayoría de los hogares bajo el impacto de condiciones económicas más duras, estaba claro que los republicanos tendrían una ardua batalla en las urnas.