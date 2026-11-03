Las mujeres ganan terreno en la dirección de empresas, según la OIT

Ginebra, Suiza. Las mujeres acceden cada vez más a los puestos directivos de mayor rango en las empresas pero persisten las desigualdades en los demás niveles de gestión, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe publicado el martes.

El estudio constata que la representación de las mujeres al frente de las empresas ha mejorado durante la última década, como demuestra el porcentaje de consejos de administración en el mundo presididos por una mujer, que pasó del 13,1% en 2013 al 30,9% en 2025.

Asimismo, la proporción de empresas dirigidas por una mujer aumentó del 23,4% al 28,2% en el mismo periodo. Pese a estos avances, las mujeres siguen estando globalmente infrarepresentadas en los puestos directivos en general. Ocupan menos de un tercio de ellos (30,5%), aunque esta cifra ha mejorado ligeramente desde 2000 (24,5%).

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