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Economía

Competencia perfecta: La pobreza no bajó porque los hogares ganaran más, no subió porque bajaron los precios

La Encuesta Nacional de Hogares registró una pobreza de 15,4% en 2026, pero el ingreso promedio de las familias cayó 3,5% en términos reales. La reducción de los precios evitó un aumento del indicador

22/10/2024 Ciudadela La Carpio. Reflejo de pobreza, de pocas posibilidades económicas de sus habitantes. Foto: Rafael Pacheco Granados
22/10/2024 Ciudadela La Carpio. Reflejo de pobreza, de pocas posibilidades económicas de sus habitantes. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
José Luis Arce