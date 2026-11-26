El gobierno propuso modificar el esquema centralizado de la Dirección General de Tributación (DGT), adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante un decreto que plantea reintroducir el componente territorial en algunas funciones de control tributario, luego de desmantelar dicha estructura hace un año.

Dicho cambio implica la reactivación de seis administraciones tributarias territoriales pues, la medida aplicada en setiembre del 2025, pudo generar una “desmejora” en los controles tributarios, aceptó Hacienda en el decreto propuesto.

Las regiones de fiscalización son Central, Pacífico Central, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe.

La iniciativa reglamentaria, cuya consulta finalizó el pasado 13 de noviembre, reformaría parcialmente el Decreto Ejecutivo N.° 45.175-H e introduciría cambios en el modelo que Hacienda puso en marcha el año anterior, cuando centralizó tareas de fiscalización del fisco en áreas especializadas por materia, con competencia nacional.

“La implementación de una estructura con competencias nacionales donde se centralizan funciones sustantivas en un único puesto puede implicar una desmejoría en la gestión de los procedimientos de control tributario ”, se lee en el documento enviado a consulta.

El Ministerio de Hacienda tiene previsto iniciar la aplicación del cambio en materia de control tributario a mediados de diciembre del 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Con el decreto que ahora se pretende reformar, el gobierno modificó la estructura organizacional de la Dirección de Tributación. Por ello, justificó esta nueva propuesta en la necesidad de efectuar “ajustes” en la definición de funciones.

Miguel Ángel Solís Sánchez, director general de Tributación, aseguró que la propuesta busca complementar el modelo organizativo vigente y no revertir integralmente la reforma del 2025.

Sin embargo, Solís reconoció que la iniciativa busca reintroducir una distribución territorial en la fiscalización de los contribuyentes, con el propósito de atender adecuadamente las gestiones y agilizar los trámites de cobro.

“ Las labores de control tributario requieren mecanismos que permitan atender adecuadamente las particularidades territoriales y garantizar mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos ”, comentó el director de Tributación.

¿Cómo funcionará la nueva estructura?

El esquema de territorialización no abarcará a todos los contribuyentes ni la totalidad de los trámites tributarios.

Según los borradores sometidos a consulta pública, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fraude Fiscal mantendrán sus funciones centralizadas y conservarán su competencia nacional.

Además, la división por regiones se aplicará únicamente a labores de fiscalización, cobranza administrativa, deberes formales y trámites especiales .

La propuesta establece que los titulares de las administraciones territoriales asuman la emisión y firma de algunos actos administrativos que actualmente corresponden a dependencias con competencia nacional.

Hacienda afirmó que el plazo para presentar observaciones concluyó el 13 de noviembre. A partir de entonces, la entidad inició el análisis y la valoración de los comentarios recibidos para determinar los ajustes finales necesarios.

El Ministerio tiene previsto comenzar a aplicar la reforma a mediados de diciembre del 2026. Además, añadió que los contribuyentes no percibirán cambios, ya que los procedimientos de control continuarán a cargo de funcionarios asignados según la región que les corresponda.

Así se justificó centralización

El decreto anterior, publicado el 30 de setiembre del 2025, estableció un nuevo enfoque de control tributario que sustituyó el esquema territorial por uno de competencia nacional.

Bajo ese modelo, las funciones se centralizaron en nueve áreas especializadas por materia, en lugar de distribuirse por regiones.

En ese momento, el gobierno señaló que la Dirección de Tributación operaba bajo un modelo “ya superado”, enfocado en el ejercicio de las funciones de gestión tributaria en el ámbito territorial.

“La Dirección General de Tributación ha decidido estratégicamente modificar el control tributario regionalizado para centrar su gestión con un enfoque a nivel nacional, lo que le permite agilizar este control y atender a los obligados tributarios de una forma más eficaz y eficiente”, se lee en el decreto N° 45.175-H.

Consultado sobre los problemas que enfrentó el fisco con la centralización de las fiscalizaciones, Solís manifestó que no se trata de fallos, sino de optimizar el decreto anterior .

“ Prevemos un incremento en la cantidad de casos que debemos tramitar. Esto requiere una mayor capacidad de gestión, lo que lograremos al descentralizar la firma de los actos finales y las sanciones ”, comentó el director de Tributación.

El año pasado, el Poder Ejecutivo justificó la centralización como un requisito técnico indispensable para el funcionamiento de la plataforma Tribu-CR. El decreto se aprobó sin consulta pública, bajo el argumento de que existía una situación de urgencia.

Creación de seis administraciones

Para ejecutar las disposiciones del decreto propuesto, Hacienda también sometió a consulta pública una resolución que establece seis áreas geográficas para la emisión y firma de los actos finales.

La competencia territorial de esas administraciones se extenderá a los procedimientos para comprobar el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias, así como a la aplicación de sanciones.

Hacienda explicó que la regionalización implicará organizar a los funcionarios según las respectivas áreas geográficas. Esto no requerirá nombrar nuevas jefaturas, trasladar funcionarios fuera de San José ni abrir nuevas oficinas, detalló la entidad.