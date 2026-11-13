Gobierno empezó gasto acelerado de dólares y euros: detallamos para qué se utilizaron

El Ministerio de Hacienda aceleró durante las últimas semanas el uso de los recursos en dólares y euros que mantiene depositados en cuentas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El saldo de los depósitos del Gobierno en dólares comenzó a disminuir a finales de agosto y continuó a la baja durante setiembre, aunque a un ritmo más moderado. Luego, durante los primeros días de octubre, el monto aumentó, pero retomó la tendencia descendente hacia el final de la primera quincena.

De acuerdo con datos publicados por Hacienda, el saldo de depósitos en dólares en el emisor era de $1.009 millones al 25 de agosto y se redujo a $556,8 millones al día siguiente . Luego, el monto continuó disminuyendo, pero con menor intensidad, hasta llegar a $329,8 millones al 30 de setiembre .

Posteriormente, a inicios de octubre, el saldo en dólares más que se duplicó, al alcanzar los $813,4 millones el día 1 de ese mes. El monto se mantuvo en niveles similares hasta el día 12. El incremento coincidió con una marcada reducción de los recursos disponibles en euros, que Hacienda convirtió a dólares, según explicó la institución. Al 15 de octubre, el saldo en dólares alcanzó los $750 millones .

Por su parte, los depósitos en euros superaban los $ 1.170 millones a principios de agosto . Durante ese mes, el monto comenzó a disminuir hasta caer por debajo de los $970 millones. En setiembre, la reducción fue más intensa, hasta alcanzar los $ 538,5 millones el día 30. El saldo se mantuvo en niveles similares hasta mediados de octubre.

¿En qué se utilizaron?

Hacienda explicó que la reducción del saldo de los depósitos en dólares obedeció, sobre todo, a la necesidad de atender los vencimientos de deuda, tanto interna como externa. Es decir, la mayor parte de los recursos se destinó al pago de amortizaciones y otras obligaciones asociadas al servicio de la deuda.

Adicionalmente, la institución indicó que utilizó los recursos para atender transferencias y requerimientos de liquidez de las entidades del sector público, así como para cubrir gastos corrientes y otras obligaciones del Gobierno.

En cuanto a los recursos en euros, Hacienda aseguró que los utilizó para fortalecer la liquidez en dólares del Gobierno mediante operaciones cambiarias con el Banco Central. También los destinó a atender las necesidades de caja previstas para los últimos meses de este año, entre ellas, los compromisos de deuda pública.

“La reducción del saldo de los depósitos en euros obedeció, principalmente, a operaciones cambiarias de venta de euros realizadas por Hacienda con el BCCR. Los recursos obtenidos se destinaron a fortalecer la posición de liquidez del Gobierno en dólares”, dijo la institución.

El 27 de abril, el Gobierno realizó la última colocación de 1.000 millones de euros en bonos de deuda en el mercado local. Previamente, logró financiamientos por 3.000 millones de euros en tres subastas distintas. La primera convocatoria se realizó en noviembre del año pasado y la segunda, en enero anterior.

En cuanto a la liquidez en colones, el saldo de los depósitos del Gobierno se ha mantenido relativamente estable y supera los ¢1,5 billones desde junio pasado. Al 15 de octubre, la cifra se situó en ¢1,84 billones.

El Ministerio de Hacienda prevé mantener una posición de liquidez adecuada durante este periodo de fin de año. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Vencimientos de 2026

Según el Perfil de Vencimientos de Deuda Pública y el Perfil de Vencimientos de Intereses de la Deuda del Gobierno Central, con corte al 31 de agosto, entre setiembre y diciembre de 2026 Hacienda deberá hacer frente a obligaciones en colones por ¢650.365 millones.

De ese total, el 76% corresponde al pago de intereses. En dólares, las obligaciones del Gobierno para los últimos meses del año ascienden a $639,4 millones, de los cuales el 76% corresponde a intereses. Estas cifras contemplan tanto la deuda interna como la externa.

Además, el Gobierno tiene compromisos por 66,96 millones de euros. Esta cifra incluye solamente el pago de intereses por las operaciones en esa moneda, ya que el principal se amortizará hasta 2030.

Para hacer frente a los compromisos de fin de año y comienzos del próximo, entre ellos los vencimientos de deuda y otras obligaciones como el pago de aguinaldos, Hacienda cuenta con un plan anual de financiamiento que contempla recursos provenientes de los tributos. La institución prevé cumplirlo y mantener así una posición de liquidez adecuada durante este periodo.

Para 2027, los compromisos del Gobierno en colones, incluidos el principal y los intereses, suman ¢2,63 billones, mientras que las obligaciones en dólares alcanzan los $2.142 millones. En tanto, el Ministerio deberá pagar 205 millones de euros en intereses.