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Economía

Gobierno empezó gasto acelerado de dólares y euros: detallamos para qué se utilizaron

El Ministerio recurrió a los recursos depositados en el Banco Central para atender compromisos de deuda y necesidades de caja

Ministerio de Hacienda, fachada
Hacienda explicó que la reducción del saldo de los depósitos en dólares obedeció, sobre todo, a la necesidad de atender los vencimientos de deuda4 Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes