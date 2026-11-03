Siete de cada diez comercios inspeccionados por Hacienda incumplieron sus obligaciones de facturación

El Ministerio de Hacienda detectó que 375 de los 534 establecimientos comerciales inspeccionados en las siete provincias de Costa Rica incumplieron sus obligaciones de facturación. Las sanciones asociadas superan los ¢475 millones, según informó la cartera.

Un comunicado de prensa emitido por Hacienda este martes 3 de noviembre indica que la selección de locales se concentró en actividades comerciales que, según los análisis de riesgo tributario, presentaban niveles bajos o nulos de facturación en relación con sus ventas declaradas.

Los resultados se obtuvieron mediante compras encubiertas e inspecciones de campo. Entre los sectores intervenidos destacan bares, restaurantes, licoreras, cantinas, supermercados, minisúper, pulperías, tiendas y outlets.

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