Siete de cada diez comercios inspeccionados por Hacienda incumplieron sus obligaciones de facturación

El Ministerio de Hacienda detectó que 375 de los 534 establecimientos comerciales inspeccionados en las siete provincias de Costa Rica incumplieron sus obligaciones de facturación. Las sanciones asociadas superan los ¢475 millones, según informó la cartera.
Un comunicado de prensa emitido por Hacienda este martes 3 de noviembre indica que la selección de locales se concentró en actividades comerciales que, según los análisis de riesgo tributario, presentaban niveles bajos o nulos de facturación en relación con sus ventas declaradas.
Los resultados se obtuvieron mediante compras encubiertas e inspecciones de campo. Entre los sectores intervenidos destacan bares, restaurantes, licoreras, cantinas, supermercados, minisúper, pulperías, tiendas y outlets.
“Que el 70% de los establecimientos fiscalizados presenten incumplimientos es una cifra alarmante, que evidencia la importancia de mantener y fortalecer las acciones de control para combatir la evasión fiscal. Todos los comercios tienen la obligación de cumplir con sus deberes tributarios y continuaremos ejerciendo una fiscalización firme para garantizar el cumplimiento de la ley”, dijo el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal.
Además, el Ministerio comunicó que, del total de establecimientos fiscalizados, 331 no emitieron ni entregaron el comprobante electrónico correspondiente al momento de la compra.
Hacienda recordó que la factura electrónica debe emitirse y entregarse en cada operación comercial, independientemente de que el consumidor la solicite.
“Este comprobante no solo respalda la compra y permite al consumidor contar con evidencia de la transacción ante eventuales reclamos, cambios o garantías, sino que también facilita el control de sus gastos y le permite verificar que la operación quedó debidamente registrada”, añade el comunicado de prensa.