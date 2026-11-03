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Economía

Siete de cada diez comercios inspeccionados por Hacienda incumplieron sus obligaciones de facturación

Hacienda recordó que la factura electrónica debe emitirse y entregarse en cada operación comercial

HACIENDA DETECTA INCUMPLIMIENTOS EN EL 70% DE LOCALES COMERCIALES SOMETIDOS A CONTROL TRIBUTARIO
Entre los sectores intervenidos destacan tiendas. Ministerio de
Mónica Cerdas Gómez

El Ministerio de Hacienda detectó que 375 de los 534 establecimientos comerciales inspeccionados en las siete provincias de Costa Rica incumplieron sus obligaciones de facturación. Las sanciones asociadas superan los ¢475 millones, según informó la cartera.

Un comunicado de prensa emitido por Hacienda este martes 3 de noviembre indica que la selección de locales se concentró en actividades comerciales que, según los análisis de riesgo tributario, presentaban niveles bajos o nulos de facturación en relación con sus ventas declaradas.

Los resultados se obtuvieron mediante compras encubiertas e inspecciones de campo. Entre los sectores intervenidos destacan bares, restaurantes, licoreras, cantinas, supermercados, minisúper, pulperías, tiendas y outlets.