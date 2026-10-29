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Economía

Fondo de BCR SAFI destinará mayoría del dinero por venta del PEP a pagar deuda con el BCR

La venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a BCR SAFI se ejecutó en cumplimiento de una resolución de la Sugeval

El Parque Empresarial del Pacífico es un complejo de bodegas ubicado en Espíritu Santo en Esparza, Puntarenas. BCR SAFI compró la propiedad por $70,8 millones para uno de sus fondos de inversión y Sugeval la obligó a la sociedad a adquirirlo, pagó $89,3 millones.
El Parque Empresarial del Pacífico es un complejo de bodegas ubicado en Espíritu Santo en Esparza, Puntarenas. BCR SAFI compró la propiedad por $70,8 millones para uno de sus fondos de inversión y Sugeval la obligó a la sociedad a adquirirlo, pagó $89,3 millones.
Luis Enrique Brenes

El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), utilizará la mayor parte de los recursos que recibió por la venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para pagar deudas con el Banco de Costa Rica (BCR).

En un comunicado de hecho relevante, la subsidiaria del BCR explicó que destinará la totalidad de los recursos reconocidos a favor del fondo de inversión “exclusivamente” al pago de pasivos, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en la resolución SGV-R-179-2024 y el oficio H00/0 Ref. 651, del 24 de marzo de 2026.

La empresa del BCR compró el PEP a los inversionistas del fondo por $89,36 millones. De ese total, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo y los otros $2,31 millones, a gastos legales.