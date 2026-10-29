Fondo de BCR SAFI destinará mayoría del dinero por venta del PEP a pagar deuda con el BCR

El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), utilizará la mayor parte de los recursos que recibió por la venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para pagar deudas con el Banco de Costa Rica (BCR).
En un comunicado de hecho relevante, la subsidiaria del BCR explicó que destinará la totalidad de los recursos reconocidos a favor del fondo de inversión “exclusivamente” al pago de pasivos, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en la resolución SGV-R-179-2024 y el oficio H00/0 Ref. 651, del 24 de marzo de 2026.
La empresa del BCR compró el PEP a los inversionistas del fondo por $89,36 millones. De ese total, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo y los otros $2,31 millones, a gastos legales.
El monto principal, destinado al pago de deudas, comprende el valor asociado a la venta del inmueble y otros rubros determinados en la resolución de Sugeval, incluidos los costos financieros.
Según el hecho relevante, el fondo de BCR SAFI destinará $47,44 millones, equivalentes al 54,5% de los recursos reconocidos a su favor, a amortizar una deuda de $76,79 millones con el BCR. Tras ese pago, la obligación mantendrá un saldo pendiente de $29,34 millones.
Los recursos restantes se utilizarán para cancelar la totalidad de una deuda de $21,66 millones con Davivienda y un pasivo de $17,95 millones con Bicsa, según el documento firmado por Douglas Montero, gerente de BCR SAFI.
La subsidiaria explicó que priorizó la cancelación total de las obligaciones con mayor costo financiero y destinó el monto restante a amortizar parcialmente la deuda con el BCR. De las tres obligaciones, únicamente la contraída con ese banco mantendrá un remanente por pagar.
BCR SAFI añadió que el pago de los pasivos permitirá reducir el nivel de apalancamiento del fondo y las cargas financieras asociadas a esas operaciones. Además, como resultado de la transacción, el indicador de ocupación del fondo inmobiliario pasará del 42,22% al 83,53%.
Además, el nivel de endeudamiento se reducirá del 33,31% al 11,17%. “Estas acciones reducen de forma sustancial el endeudamiento, disminuyen el costo del servicio de la deuda, mejoran el flujo de efectivo mensual estimado y fortalecen la capacidad operativa y financiera del Fondo”, señaló la entidad.
Con la operación confirmada el martes, el PEP dejó de formar parte del fondo de inversión y pasó a integrar los activos de BCR SAFI. La subsidiaria del BCR adquirió el inmueble en febrero de 2020 por $70,8 millones para incorporarlo a este fondo inmobiliario.
La venta del PEP se ejecutó en cumplimiento de la resolución SGV-R-179-2024, emitida por la Sugeval, y del Plan de Normalización aprobado por las juntas directivas del BCR y de BCR SAFI.
En el hecho relevante, la subsidiaria del BCR aseguró que tanto la adquisición del inmueble como el cumplimiento de la resolución de Sugeval se realizan bajo protesta.