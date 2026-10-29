Fondo de BCR SAFI destinará mayoría del dinero por venta del PEP a pagar deuda con el BCR

El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), utilizará la mayor parte de los recursos que recibió por la venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para pagar deudas con el Banco de Costa Rica (BCR) .

En un comunicado de hecho relevante, la subsidiaria del BCR explicó que destinará la totalidad de los recursos reconocidos a favor del fondo de inversión “exclusivamente” al pago de pasivos, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en la resolución SGV-R-179-2024 y el oficio H00/0 Ref. 651, del 24 de marzo de 2026.

La empresa del BCR compró el PEP a los inversionistas del fondo por $89,36 millones . De ese total, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo y los otros $2,31 millones, a gastos legales.

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