Fidélitas organiza feria de empleo con más de 750 oportunidades laborales

La Universidad Fidélitas realizará una feria de empleo especializada en ciencias sociales y económicas, con más de 750 vacantes disponibles y la participación de 20 empresas nacionales y multinacionales.

La actividad se desarrollará en modalidad híbrida. El lunes 2 de noviembre, la feria será virtual, de 9 a. m. a 5 p. m., mediante la plataforma Microsoft Teams. Además de ofrecer acceso a oportunidades laborales, incluirá cinco charlas de desarrollo profesional.

El martes 3 de noviembre, la feria continuará de forma presencial, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación, en la sede de la Universidad Fidélitas en San Pedro, en San José.

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