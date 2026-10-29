Fidélitas organiza feria de empleo con más de 750 oportunidades laborales

La Universidad Fidélitas realizará una feria de empleo especializada en ciencias sociales y económicas, con más de 750 vacantes disponibles y la participación de 20 empresas nacionales y multinacionales.
La actividad se desarrollará en modalidad híbrida. El lunes 2 de noviembre, la feria será virtual, de 9 a. m. a 5 p. m., mediante la plataforma Microsoft Teams. Además de ofrecer acceso a oportunidades laborales, incluirá cinco charlas de desarrollo profesional.
El martes 3 de noviembre, la feria continuará de forma presencial, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación, en la sede de la Universidad Fidélitas en San Pedro, en San José.
La oferta contempla puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos, entre otros campos. Entre los perfiles requeridos figuran asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.
Entre las empresas participantes se encuentran Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, VegaVoltios S. A., TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, HPE, JCDecaux IMC, Avionyx, Concentrix, Kuanta Bridge Group SRL, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.
La participación es gratuita y habrá parqueo disponible. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción correspondiente a la modalidad elegida y llevar su currículo en formato digital.