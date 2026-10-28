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Economía

Fed mantiene sin cambios sus tasas de interés

La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto

El edificio Marriner S. Eccles de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2022. Se espera que la Reserva Federal anuncie hoy el primer aumento de la tasa de interés desde el inicio de la pandemia de COVID-19 al concluir su reunión de política monetaria. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas entre el 3,75% y el 4%. SAUL LOEB
AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) optó este miércoles 28 de octubre por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia, a pocos días de unas elecciones legislativas en Estados Unidos muy centradas en la inflación.

El mantenimiento de los tipos entre el 3,75% y el 4% fue desaprobado por dos responsables de política monetaria de un total de 12. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto.

La Reserva Federal dijo en un comunicado que se tomará el tiempo para recabar “más información” antes de decidir sus próximos pasos.