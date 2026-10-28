Fed mantiene sin cambios sus tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) optó este miércoles 28 de octubre por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia, a pocos días de unas elecciones legislativas en Estados Unidos muy centradas en la inflación.

El mantenimiento de los tipos entre el 3,75% y el 4% fue desaprobado por dos responsables de política monetaria de un total de 12. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto.

La Reserva Federal dijo en un comunicado que se tomará el tiempo para recabar “más información” antes de decidir sus próximos pasos.

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