AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

FBI acusa a Corea del Norte de robar más de $6.000 millones en criptomonedas de Binance

Agencia estadounidense atribuyó el ciberataque al grupo norcoreano TraderTraitor

Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, denunció un ciberataque que habría permitido sustraer más de $6.000 millones en activos digitales.
Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, denunció un ciberataque que habría permitido sustraer más de $6.000 millones en activos digitales. JUSTIN SULLIVAN
AFP

Washington, Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acusó el sábado a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance.

La plataforma aseguró haber sido blanco de un ciberataque complejo, en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Los investigadores estadounidenses afirman haber identificado, detrás de este robo récord, al grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.