FBI acusa a Corea del Norte de robar más de $6.000 millones en criptomonedas de Binance

Washington, Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acusó el sábado a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance.

La plataforma aseguró haber sido blanco de un ciberataque complejo, en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Los investigadores estadounidenses afirman haber identificado, detrás de este robo récord, al grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.

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