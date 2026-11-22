El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que la factura petrolera del país registre un fuerte incremento durante 2026, como consecuencia del alza en los precios del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La importación de hidrocarburos le costaría $3.086 millones al país durante este año, lo que representaría $1.110 millones más que los $1.976 millones registrados en 2025, según el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM), publicado por el BCCR en octubre.

En términos porcentuales, el aumento respecto al año previo sería del 56%. Según el emisor, durante los primeros nueve meses del año ya se había materializado un incremento de casi $700 millones en el costo de la factura petrolera, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Me parece que eso es lo que da la magnitud macroeconómica de lo que ha ocurrido (...) la magnitud del choque y cómo la economía costarricense ha sido capaz de absorber el choque de una manera que no ha distorsionado los mercados”, afirmó Róger Madrigal, presidente del BCCR, durante la sesión 6350-2026, en referencia al aumento de la factura petrolera.

“(...) el dato que va a pasar a la historia es que en el 2026 los costarricenses gastamos $1.000 millones más por el incremento en los precios (de los combustibles)”, agregó el jerarca durante la reunión del pasado 23 de octubre, en la cual se discutió el Informe Mensual de Coyuntura Económica.

Esta tendencia en el costo de los combustibles responde principalmente al aumento en el costo promedio de los hidrocarburos, como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. También contribuyó el incremento en el volumen de combustibles importados.

Con corte a setiembre pasado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) reportaba la importación de 19,84 millones de barriles de distintos tipos de combustibles, por un valor de $2.266 millones.

El costo promedio por barril importado durante esos nueve meses fue de $114,2, mientras que el promedio para todo 2025 fue de $82,04. En ese año, se destinaron $2.005 millones para comprar 24,44 millones de barriles.

Por su parte, el Banco Central proyecta que el costo de los combustibles disminuirá $126 millones en 2027, hasta alcanzar los $2.960 millones. Luego, prevé un descenso más pronunciado en 2028, cuando la factura petrolera cerraría en $2.530 millones.

El emisor prevé que los precios internacionales del petróleo bajen durante el bienio 2027-2028, respecto a los niveles observados en 2026. También proyecta una disminución en la demanda de hidrocarburos, debido a menores necesidades de consumo.

El aumento en el precio de los combustibles impacta en la inflación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Inflación y tipo de cambio

El presidente del Banco Central afirmó a La Nación, después de la presentación del IPM, que el incremento en el costo de la factura petrolera sí ha tenido un impacto en la demanda de divisas, pero no en el precio del dólar, debido a que se mantiene un superávit en el mercado cambiario.

“Hay como $700 millones de más que ya pagamos, son $700 millones más de demanda. Lo que pasa es que el superávit (de divisas) ha sido tal, que lo ha contrarrestado. Entonces, el impacto en el precio ha sido pequeño”, aseguró Madrigal.

Juan Bautista Monge, de la subgerencia financiera de Mucap, explicó que el incremento en la factura petrolera representa una mayor demanda estructural de dólares para pagar las importaciones de combustibles.

Sin embargo, afirmó que la mayor demanda asociada a esas importaciones está siendo “más que compensada” por una oferta abundante de divisas, proveniente de las zonas francas, las exportaciones de servicios, la inversión extranjera y el turismo.

“El superávit cambiario continúa dominando la formación del precio y mantiene la presión apreciativa sobre el colón”, aseguró Monge.

Karol Fernández, economista de Mercado de Valores, dijo que el encarecimiento del petróleo sí representa una presión de demanda, pero por ahora no ha sido suficiente para revertir las condiciones que han favorecido la apreciación del colón.

La economista de Mercado de Valores agregó que Costa Rica, al ser un país importador del 100% de los hidrocarburos que consume, debe asumir mayores precios internacionales, lo cual incide en la inflación.

“Estos se trasladan a los precios de gasolinas a nivel local, lo cual tiene un efecto traspaso hacia los costos de transporte, logística y producción, que se termina reflejando en los precios de los consumidores finales, generando presiones inflacionarias”, añadió Fernández, quien enfatizó que esa transmisión es parcial y gradual.

El analista de Mucap coincidió en que el aumento de los precios de los hidrocarburos incide en la inflación doméstica mediante mayores costos de transporte, logística y producción, que eventualmente se reflejan en los precios de bienes y servicios.

“Esto introduce presiones inflacionarias, aunque su magnitud dependerá de la evolución del petróleo, el tipo de cambio y la capacidad de absorción de esos costos”, manifestó Monge.

El presidente del BCCR aseveró que los efectos se sienten principalmente en la división de transporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta incluye los combustibles, el transporte público —como taxis y autobuses— y los vehículos.

El jerarca explicó que el IPC mide los precios del consumo final, por lo que contempla el gasto en combustibles utilizados para el transporte personal, pero no los destinados a la producción.

Además, señaló que podrían surgir efectos de segunda ronda, que ocurren cuando un choque inicial de precios, como el encarecimiento del petróleo, se traslada al resto de la economía mediante mayores costos.

De hecho, el aumento en los combustibles llevó al BCCR a adelantar el momento en que prevé que la inflación ingresará al rango de tolerancia alrededor de la meta, de ±1 punto porcentual alrededor del 3%.

En su última proyección, el ente emisor prevé que el indicador entraría a ese rango durante el segundo trimestre del 2027, dos trimestres antes de lo pronosticado un mes atrás, debido al impacto del incremento en los precios del petróleo sobre la inflación.

Precio al alza

El Banco Central estima que el precio promedio de los hidrocarburos cerrará 2026 en $119,8 por barril, lo que representaría un incremento del 46,4% respecto al año anterior, cuando alcanzó los $81,8. La diferencia sería de $38 por barril.

La previsión es que el precio se mantenga prácticamente estable en 2027, cuando llegaría a $117,1, y disminuya hasta los $99 en 2028. La proyección aumentó en $14,9 para 2026 y en $24,4 para el próximo año, respecto al IPM de julio pasado.

Este viernes 20 de noviembre, los precios del petróleo cerraron con una ligera subida, en medio de los temores de una escalada del conflicto en Medio Oriente. El barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, aumentó un 0,93%, hasta los $83,98.

Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 0,64%, hasta los $92,57. De momento, se mantiene la perspectiva de que habrá volúmenes importantes de crudo disponibles en el mercado durante los próximos meses.