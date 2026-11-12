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Economía

Estas son las instituciones que más contratan por vía especial, con menos controles, en 2026: una de ellas acapara ¢238.455 millones

Modalidad de contratación especial permite agilizar compras públicas y prescinde de recursos de objeción y apelación ante la Contraloría en las etapas iniciales

en la imagen las fachadas, de izquierda a derecha, del ICE, CCSS, AyA y Bomberos
Entre las instituciones con mayores montos adjudicados mediante procedimientos especiales, según los registros del SIAC de la Contraloría, figuran el ICE, la CCSS, el AyA y el Cuerpo de Bomberos. Rafael Pacheco Granados y John Durán
Arianna Villalobos Solís