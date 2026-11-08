Estas son las 10 asociaciones solidaristas más grandes de Costa Rica por cantidad de afiliados

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) contabilizó 1.379 asociaciones solidaristas activas en Costa Rica al 26 de octubre pasado. En conjunto, estas organizaciones agrupaban a 417.975 personas afiliadas .

De ese total, 10 asociaciones solidaristas concentraban, en conjunto, 112.617 personas, es decir, al 27% de la población afiliada a este tipo de organizaciones.

Las asociaciones solidaristas están vinculadas a una empresa o institución y su afiliación está reservada a los trabajadores de esa entidad. Estas organizaciones permiten a sus miembros ahorrar, acceder a créditos y convenios comerciales, recibir excedentes y contar con cesantía garantizada.

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, la asociación solidarista más grande del país correspondía a la de los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss), con 47.758 afiliados .

En segundo lugar se ubicó la Asociación Solidarista de Empleados de Corporación de Supermercados Unidos y Afines (Asadem, la solidarista de Walmart), con 14.845 afiliados .

El tercer puesto lo ocupó la solidarista de empleados de una de las principales empresas del régimen de zonas francas, Boston Scientific (Aseboston), con 10.967 .

La diferencia entre Aseccss y las dos asociaciones solidaristas más grandes del sector privado es considerable: la organización de la Caja reportaba más de tres veces los afiliados de la solidarista de Walmart y más de cuatro veces los de la asociación de la multinacional estadounidense de dispositivos médicos.

Según el Ministerio de Trabajo, solo estas tres asociaciones solidaristas superaban los 10.000 afiliados . Las otras siete organizaciones que completan las 10 más grandes del país registraban entre 4.008 y 8.922 asociados.

En este grupo figuraban la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), con 8.922 afiliados; la Asociación Solidarista de Empleados de Amazon y Empresas Afines (Asoamazon), con 8.640; y la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica y Afines (Asebanacio), con 4.573.

También aparecían la Asociación Solidarista de Empleados de Abbott Medical Limitada B44 (Asomedical); la Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica y Afines (Asobancosta); la Asociación Solidarista de Empleados de Dos Pinos (Asedp); y la Asociación Solidarista de Empleados de Banco BAC (Asebac), esta última con 4.008 afiliados.

La asociación solidarista de Walmart es la segunda más grande del país por cantidad de afiliados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otras solidaristas

Las otras 1.369 asociaciones solidaristas del país tenían menos de 3.530 afiliados cada una, según los datos del Ministerio de Trabajo. De ese total, 1.302 organizaciones —la gran mayoría— registraban menos de 1.000 asociados.

A estas entidades se suman ocho federaciones y una confederación de asociaciones solidaristas, de acuerdo con los registros de esa cartera.

La siguiente tabla muestra las asociaciones activas en el país que superaban los 1.000 afiliados a finales de octubre pasado, ordenadas de mayor a menor cantidad de miembros: