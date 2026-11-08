AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Estas son las 10 asociaciones solidaristas más grandes de Costa Rica por cantidad de afiliados

La solidarista más grande del país triplicaba la cantidad de afiliados de la segunda del listado, según datos del Ministerio de Trabajo con corte a octubre de 2026

Enrique Rojas Ureña, gerente general de ASECCSS
La solidarista de la Caja Costarricense de Seguro Social es la más grande de Costa Rica. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez