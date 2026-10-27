Empresarios piden atender competitividad de Costa Rica tras renuncia de Laura López de Procomer

La renuncia de Laura López a la gerencia general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) generó reacciones entre representantes del sector empresarial, quienes destacaron la necesidad de atender los problemas que afectan la competitividad del país.

Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), afirmó que el país debe trabajar en áreas como infraestructura, logística, costos de operación, talento humano, simplificación de trámites y seguridad jurídica.

La vocera de Crecex también consideró importante que la transición garantice la continuidad de Procomer y que la persona que sustituya a López tenga experiencia, visión estratégica y capacidad para responder con rapidez a los retos del país.

La renuncia de Laura López a la gerencia general de Procomer generó reacciones de cámaras empresariales, mientras miembros de la junta directiva se refirieron a las finanzas y los desafíos de la institución. (Jose Cordero)

López Salazar presentó su renuncia el 26 de octubre, durante una sesión de la junta directiva de Procomer. Según conoció La Nación, la decisión sorprendió a los directivos presentes.

La gerente seguirá en el puesto hasta diciembre. Su salida se atribuyó a motivos personales.

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias y miembro de la junta directiva de Procomer, confía en que el proceso de transición permita nombrar a una persona idónea promover la atracción de inversión extranjera, la promoción de exportaciones, la competitividad y la generación de empleo.

Por su parte, Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio y también miembro de la directiva de Procomer, reconoció los retos que enfrenta el país para mejorar su competitividad.

“Consideramos fundamental continuar construyendo sobre los avances alcanzados, fortaleciendo la articulación público-privada y promoviendo condiciones favorables para la inversión y el empleo. Reiteramos nuestra confianza en Procomer y en su contribución al desarrollo económico de Costa Rica”, señaló.

La Nación pidió comentarios a la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco). Al cierre de esta nota, esperaba sus respuestas.

En agosto pasado, La Nación informó que Procomer registró pérdidas financieras en 2023 y 2025. En ese momento, López explicó que se trataba de pérdidas contables asociadas al uso de excedentes acumulados en años anteriores para financiar proyectos especiales.

La Nación solicitó a Procomer una entrevista con López desde la tarde del lunes y se está a la espera de respuesta.

Sin embargo, en un video difundido este martes, la gerente dijo que los resultados de la Promotora no deben valorarse solo por la parte económica.

Laura López, gerente general Procomer

Directivos se refieren a las finanzas de Procomer

Miembros de la junta directiva de Procomer, consultados bajo condición de anonimato, afirmaron que la situación financiera de la entidad es analizada con detalle.

La apreciación del colón afecta los ingresos de la Promotora, pues buena parte de los recursos que recibe de las empresas de zonas francas se pagan en dólares.

En agosto, Procomer redujo un 13% de su presupuesto para 2026 debido al impacto del tipo de cambio en sus ingresos.

“Hay una gran preocupación sobre la causa, en el fondo este tema se reduce al tipo de cambio, Procomer vive de lo que recibe del régimen de zonas francas, eso se paga en dólares, por eso se ajustó el presupuesto, hubo que socarse la faja como lo hacen las empresas también”, dijo uno de los miembros de la junta.

Las personas consultas resaltaron que la apreciación del colón también afecta a las empresas exportadoras. “Se están tomando medidas para ajustar el presupuesto con la realidad de los ingresos con que se cuentan”, indicó sobre las finanzas de la Promotora.

La entidad confirmó a La Nación el pasado 11 de setiembre el despido de 15 colaboradores por razones de reorganización.

La planilla de la institución es de 337 personas, según su sitio web.

Uno de los entrevistados aseguró que la renuncia de López no está relacionada con la situación financiera de la institución. Añadió que Procomer cuenta con un patrimonio significativo como respaldo.

“La situación es sana porque los ajustes se han hecho a tiempo”, opinó el directivo.

Otro directivo destacó la solidez operativa de la entidad y la capacidad técnica de su personal.

Los entrevistados también señalaron que los aranceles impuestos por Estados Unidos y la investigación sobre las importaciones de dispositivos médicos generan incertidumbre entre las multinacionales establecidas en Costa Rica.

La Promotora fue creada por ley en 1996. Tiene a su cargo la atracción de inversión extranjera, la promoción y diversificación de las exportaciones y el desarrollo de encadenamientos entre empresas nacionales y multinacionales.