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Economía

Empresarios piden atender competitividad de Costa Rica tras renuncia de Laura López de Procomer

Directivos de Procomer externaron su preocupación por el efecto del tipo de cambio en la situación financiera de la entidad

24/10/2023, San José, Escazu, oficinas de PROCOMER, entrevista con Laura López, la gerente general de PROCOMER.
Representantes del sector empresarial destacaron la necesidad de garantizar la continuidad de Procomer tras la renuncia de Laura López, quien permanecerá en el puesto hasta diciembre. Jose Cordero
Gustavo Ortega Campos

La renuncia de Laura López a la gerencia general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) generó reacciones entre representantes del sector empresarial, quienes destacaron la necesidad de atender los problemas que afectan la competitividad del país.

Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), afirmó que el país debe trabajar en áreas como infraestructura, logística, costos de operación, talento humano, simplificación de trámites y seguridad jurídica.

La vocera de Crecex también consideró importante que la transición garantice la continuidad de Procomer y que la persona que sustituya a López tenga experiencia, visión estratégica y capacidad para responder con rapidez a los retos del país.