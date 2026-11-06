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Economía

El empleo crece más de lo esperado en Estados Unidos

La relativa estabilidad del mercado laboral ha permitido a la Reserva Federal dar prioridad al control de los precios

abandono de trabajo
Estos datos de empleo de octubre dan alas a los miembros de la Fed para aumentar las tasas de interés. Shutterstock
AFP