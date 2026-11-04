Sector privado de Estados Unidos creó en octubre más empleo del esperado

Washington, Estados Unidos. El ritmo de contrataciones en el sector privado de Estados Unidos cayó en octubre, aunque menos de lo esperado por el mercado, informó el miércoles la empresa ADP, mientras que el crecimiento de los salarios registró un fuerte aumento.

Durante el décimo mes del año se generaron 86.000 puestos de trabajo, 4.000 menos de los creados en setiembre.

“Las empresas de todos los tamaños contrataron el mes pasado, y nuestros datos sugieren que quienes cambiaron de trabajo se vieron atraídos por una combinación de bonificaciones, horas extras y más horas de trabajo, además de un salario base más alto”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

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