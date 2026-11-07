Director de Bomberos afirma que el contacto con la empresa brasileña de las ambulancias se produjo en Panamá

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, afirmó que el contacto con la empresa brasileña de las 40 ambulancias ocurrió durante un congreso celebrado en Panamá en el 2025. Al año siguiente, esta institución pública le adjudicó a la firma un contrato de ¢6.500 millones invitándola como única oferente, pese a que no tenía experiencia en Costa Rica y a que compañías locales cobraban hasta ¢1.050 millones menos.

El jerarca explicó que conoció a la compañía durante una actividad de la Confederación de Cuerpos de Bomberos. En ese encuentro, la empresa exhibió sus productos y presentó ambulancias que suministró al Cuerpo de Bomberos de Panamá.

“Ahí es donde nosotros contactamos a la empresa para que ella buscara la forma de participar”, señaló el director de la Benemérita.

Según Chaves, ese acercamiento permitió establecer una comunicación directa con el fabricante brasileño. Posteriormente, la compañía Bem Estar conformó un consorcio en Costa Rica con la firma brasileña SGSV para participar en el proceso de contratación.

“Estableció un consorcio en Costa Rica (la empresa fabricante) y este consorcio fue el que empezó a ponerse en comunicación para buscar información sobre cuál era el proceso que se iba a llevar a cabo y poder ofertar , al igual que lo ofertaron en el estudio de mercado otras empresas”, explicó.

Bomberos dejó por fuera a dos empresas locales que sí tenían la experiencia en Costa Rica requerida por la propia entidad.

La Nación reveló que dos financistas de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández están vinculados a la firma SGSV, uno como representante y el otro como fiscal.

Director de Bomberos explica origen del contacto con proveedor de ambulancias por ¢6.500 millones y responde sobre financistas de Laura Fernández

Director de Bomberos niega contacto con financistas de Laura Fernández

Cristian Rodríguez Villalobos, representante de SGSV, adquirió bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por ¢43 millones. Por su parte, Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la empresa, compró otros ¢9 millones. Ambos aparecen en correos electrónicos intercambiados con Bomberos con motivo de la contratación de las ambulancias.

Chaves aseguró que no mantuvo contacto directo ni intercambió correos electrónicos con ninguno de los dos . Sin embargo, aclaró que desconoce si la Proveeduría institucional sostuvo conversaciones con ellos durante el procedimiento de contratación.

El jerarca dijo que los proveedores suelen realizar consultas mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas y que la información se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

La presidenta Laura Fernández instruyó al Cuerpo de Bomberos a fortalecer la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

Bomberos defiende experiencia de fabricante brasileño

Otro de los aspectos cuestionados es la falta de antecedentes del consorcio adjudicatario en la venta de ambulancias a instituciones públicas costarricenses.

Sobre este punto, Chaves sostuvo que la experiencia técnica debe evaluarse a partir del fabricante extranjero y no necesariamente de la empresa que lo representa en el país .

“En Costa Rica podríamos decir que todos los representantes nacionales nunca han vendido ni ambulancias ni camiones de bomberos, porque realmente la experiencia es la del fabricante”, mencionó el jerarca.

Chaves aseguró que el fabricante brasileño vinculado con la compra de las ambulancias produce más de 5.000 unidades al año.

Las 40 ambulancias adjudicadas por el Cuerpo de Bomberos deberán pasar por una revisión técnica de un prototipo antes de que se autorice la fabricación de todas las unidades. (Rafael Pacheco Granados)

Dos funcionarios viajarán a revisar las ambulancias

Como parte de las condiciones de contratación, el consorcio deberá presentar un prototipo de ambulancia antes de recibir la autorización para fabricar las 40 unidades.

Héctor Chaves explicó que la empresa dispone de 30 días para completarlo. Una vez terminado, dos funcionarios del Cuerpo de Bomberos viajarán para verificar sus características y condiciones técnicas.

La inspección estará a cargo del director operativo y del jefe de la Unidad de Mantenimiento Vehicular. Ambos deberán elaborar un informe para determinar si el prototipo cumple con los requerimientos institucionales.

Según el jerarca, el proveedor asumirá los gastos del viaje , conforme a las condiciones establecidas en la contratación.

Bomberos justificó el procedimiento excepcional en una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, emitida el 31 de julio. La mandataria solicitó fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país.

No obstante, Chaves dijo que la presidenta no tuvo relación con la figura escogida para la contratación.