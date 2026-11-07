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Economía

Director de Bomberos afirma que el contacto con la empresa brasileña de las ambulancias se produjo en Panamá

‘Ahí es donde nosotros contactamos a la empresa para que ella buscara la forma de participar’, declaró Héctor Chaves.

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, aseguró que la institución suele adquirir vehículos especializados mediante consorcios entre representantes nacionales y fabricantes extranjeros.
Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, aseguró que la institución suele adquirir vehículos especializados mediante consorcios entre representantes nacionales y fabricantes extranjeros. JORGE CASTILLO
Silvia Ureña Corrales