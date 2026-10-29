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Economía

Diálogo sobre pensiones del IVM parte de las 20 propuestas de la CCSS: reducir monto, aumentar años de trabajo para retirarse y exigir 5% de seguro de salud

La mesa de diálogo empezó a sesionar este 28 de octubre. El gerente de Pensiones afirma que también se discutirá cómo aprovechar la reducción del gasto en las pensiones de exfuncionarios públicos que se dará en los próximos 30 años.

en la imagen la fachada de la gerencia de pensiones y al lado unas figuras de adultos mayores y monedas
La CCSS lleva 20 propuestas a la mesa de diálogo del IVM, con cambios en cuotas, pensiones, aportes e ingresos para el fondo. José Cordero y Shutterstock

Mónica Cerdas Gómez y Arianna Villalobos Solís

El gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que la mesa de diálogo que discutirá cómo salvar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) partirá de las 20 propuestas planteadas por la institución para salvar las finanzas del sistema, entre las cuales están un recorte a las pensiones, el aumento del número de cuotas requeridas para retirarse, el esquema de “pensión consumo” y exigir a los jubilados el 5% del Seguro de Salud.

No obstante, Barrantes declaró que Costa Rica destina actualmente alrededor del 10% del Presupuesto Nacional al pago de pensiones y que la mayoría de ese dinero se destina a jubilaciones de exfuncionarios públicos que estuvieron en regímenes especiales ya cerrados. Ese gasto bajará paulatinamente durante los próximos 30 años y, entonces, en la mesa también se planteará qué destino dar a esos recursos siempre dentro del sistema de pensiones.

El gerente indicó que el gasto del IVM equivale aproximadamente al 4% del producto interno bruto (PIB), y “ahí hay un 2%” que debe analizarse en la discusión.