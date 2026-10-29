Diálogo sobre pensiones del IVM parte de las 20 propuestas de la CCSS: reducir monto, aumentar años de trabajo para retirarse y exigir 5% de seguro de salud

El gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que la mesa de diálogo que discutirá cómo salvar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) partirá de las 20 propuestas planteadas por la institución para salvar las finanzas del sistema, entre las cuales están un recorte a las pensiones, el aumento del número de cuotas requeridas para retirarse, el esquema de “pensión consumo” y exigir a los jubilados el 5% del Seguro de Salud.

No obstante, Barrantes declaró que Costa Rica destina actualmente alrededor del 10% del Presupuesto Nacional al pago de pensiones y que la mayoría de ese dinero se destina a jubilaciones de exfuncionarios públicos que estuvieron en regímenes especiales ya cerrados. Ese gasto bajará paulatinamente durante los próximos 30 años y, entonces, en la mesa también se planteará qué destino dar a esos recursos siempre dentro del sistema de pensiones.

El gerente indicó que el gasto del IVM equivale aproximadamente al 4% del producto interno bruto (PIB), y “ahí hay un 2%” que debe analizarse en la discusión.

“Ahorita no estamos planteando tampoco nada en cotización ni impuestos, sino ese gasto que ya se hace que puede plantearse para rebalancear cuotas de alguna manera gradual”, añadió Barrantes.

El plazo de trabajo de la mesa de diálogo que analizará los cambios necesarios para garantizar la sostenibilidad del régimen del IVM está definido por un período de un año, según Jaime Barrantes. (Jose Cordero/José Cordero)

Otro de los insumos base para esta discusión sería la actualización de la evaluación actuarial del IVM, con corte a diciembre de 2025, que podría estar lista a finales del año en curso.

La mesa de diálogo que analizará los cambios se reunió por primera vez este miércoles 28 de octubre, con una sesión de apertura de actividades. El plazo de trabajo de este espacio técnico y multisectorial está definido por un período de un año.

A continuación, se detallan las propuestas base que se analizarán en este proceso de diálogo:

1. Trasladar contribución del Banco Popular al IVM

Actualmente, la Ley Orgánica del Banco Popular establece que los patronos deben aportar mensualmente un 0,5% del salario de cada trabajador . De ese porcentaje, la mitad se destina al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la otra ingresa como patrimonio de la entidad bancaria.

La primera propuesta de la Gerencia de Pensiones es redirigir ese 0,25% hacia el IVM. Sin embargo, el gobierno tramita un proyecto de ley para trasladar esos mismos fondos al Régimen No Contributivo (RNC), que financia pensiones básicas para personas de escasos recursos.

2. Redistribución de cargas patronales

Se plantea trasladar al IVM las cuotas patronales que hoy se destinan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), equivalentes a cerca de un 7,25% de las cargas sociales .

Para compensar el faltante en esas entidades, se aprovecharía el espacio fiscal que se libere conforme disminuyan las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Así, el IVM alcanzaría una prima de contribución entre el 15% y el 16%.

3. Ajuste en la tasa de reemplazo

Otra propuesta implica un recorte en las pensiones, mediante la reducción de la tasa de reemplazo. Este es el porcentaje del salario que la persona recibe al jubilarse.

Hoy la CCSS otorga como pensión entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia. La propuesta plantea reducir ese porcentaje a un rango de 40% a 43% .

4. Pensionados aportarían al Seguro de Salud

Otra de las iniciativas contempla que los jubilados asuman el pago del 5% al Seguro de Salud . Esto se debe a que, a diferencia de otros regímenes, quienes se pensionan por el IVM no enfrentan hoy el rebajo.

Actualmente, los jubilados del Magisterio Nacional y el Poder Judicial sí asumen el pago del 5% al Seguro de Salud.

5. Ajuste en pensión anticipada y compensación a mujeres

Las reformas también plantean ajustes a las opciones de pensión anticipada, aunque el informe técnico de la Gerencia Financiera de la CCSS no precisa cuáles serían los cambios.

Además, se valoran incentivos para mujeres, como reconocer un número determinado de cuotas según la cantidad de hijos, así como beneficios por labores de cuido de familiares.

6. Contribución solidaria de pensiones altas

Se plantea establecer una contribución solidaria de las personas con las pensiones más altas del país . El informe no precisa qué porcentaje se aplicaría.

7. Ajustes en la pensión mínima

Actualmente, el monto de la pensión mínima está ligado a los movimientos de la base mínima contributiva. Una de las propuestas de reforma busca eliminar esa relación automática, de modo que el piso de las jubilaciones deje de estar determinado por el salario mínimo y pueda calcularse de manera independiente.

8. Aumento en las cotizaciones

Se incluye la opción de un aumento en las cotizaciones requeridas para obtener la pensión por vejez, pasando de 300 a 360 cuotas , es decir, de 25 años a 30 años de trabajo .

Una propuesta de la CCSS contempla aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse por vejez y crear un incentivo para quienes decidan postergar su jubilación después de los 65 años. (Shutterstock/Imagen)

9. Incentivo por postergación

La Gerencia de Pensiones de la Caja también contempla reconocer un incentivo a quienes decidan postergar voluntariamente su jubilación más allá de los 65 años. La propuesta indica que sería un beneficio nocional ligado al esfuerzo contributivo adicional realizado después de alcanzar las 360 cuotas.

10. Incremento en participación de mujeres aseguradas

Una de las propuestas plantea incorporar un 5% adicional de mujeres aseguradas al IVM . La iniciativa permitiría que quienes cuentan con cobertura del Seguro de Salud por beneficio familiar coticen únicamente para el régimen de pensiones. Así, se ampliaría la base de aportantes y los ingresos del fondo.

11. Universalización

La Gerencia de Pensiones de la CCSS plantea medidas para fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC) , ampliar su cobertura y simplificar los trámites de acceso. Según el informe técnico, cerca del 40% de las personas mayores de 65 años carece de una pensión, en parte porque no cumple los requisitos para acceder al RNC.

12. Inscripción automática al ROP

La propuesta consiste en afiliar automáticamente al ROP a los trabajadores independientes , con la posibilidad de retirarse si así lo desean. Actualmente, este sector no está sujeto al ROP.

13. Pensión consumo

La Gerencia de Pensiones también planteará recurrir a la llamada “pensión consumo” para aumentar los ingresos del fondo. La propuesta consiste en redirigir un 1% del impuesto al valor agregado (IVA) al Sistema de Pensiones. Estos recursos alimentarían una cuenta voluntaria administrada por las operadoras.

14. Ajustes automáticos

La CCSS propone establecer ajustes automáticos en las variables del régimen , a partir de factores económicos, demográficos y sociales, que puedan aplicarse de manera gradual conforme cambien las condiciones del sistema.

15. Flexibilizar el mercado laboral

Esta propuesta busca mejorar y flexibilizar la participación laboral de las mujeres y las personas mayores, como grupos vulnerables en materia de pensiones. También pretende facilitar la incorporación al sistema de trabajadores de plataformas, nativos digitales, servicios y emprendimientos.

16. Separar el cobro de la deuda

Otra iniciativa plantea cobrar por separado las deudas del gobierno con el Seguro de Salud y el IVM, que actualmente se registran en una sola cuenta por cobrar. Esto permitiría enfocarse en montos menores, con mayor posibilidad de recuperación, e inyectar liquidez al fondo.

17. Gobernanza especializada en IVM

Se busca establecer una gobernanza especializada en el IVM mediante la creación de una Junta Directiva adicional a la actual, enfocada en Pensiones.

18. Diversificación de inversiones

Otra propuesta plantea especializar y diversificar el portafolio de inversiones, con opciones como obra pública y mercados internacionales.

19. Aseguramiento de poblaciones

La CCSS plantea flexibilizar el aseguramiento de distintas poblaciones, como trabajadores independientes y personas que se desempeñan en entornos digitales, incluidas quienes laboran en plataformas y emprendimientos en línea.

20. Alfabetización financiera

Fortalecer la alfabetización financiera, con énfasis en los jóvenes, para mejorar sus conocimientos sobre jubilación.

Colaboró el editor Óscar Rodríguez.