Costa Rica dejaría de ser elegible para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a partir de enero del 2028; un paso que refleja su consolidación como economía de ingreso alto, pero que la obligará a redefinir sus alianzas y fuentes de financiamiento.

Así se desprende de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentado este jueves titulado “La graduación de Costa Rica de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): cómo gestionar la transición más allá de la ayuda”.

Ese cese de la asistencia tradicional exigirá que Costa Rica madure otro estilo de diplomacia.

“Reforzar el papel de la diplomacia económica en la movilización de alianzas y recursos no relacionados con la AOD. A medida que disminuye el financiamiento bilateral, Costa Rica puede beneficiarse de un enfoque más deliberado y coordinado para posicionarse como socio para inversiones de calidad, financiamiento mixto, alianzas filantrópicas, alianzas de innovación y cooperación técnica ligada a la transformación productiva”, recomiendo el estudio.

En la nueva etapa, el país ya no será visto solo como receptor, sino como un potencial socio estratégico si es capaz de atraer inversiones de calidad, emitir bonos temáticos y compartir sus propias capacidades y buenas prácticas ambientales.

En 2023, el Banco Mundial elevó a Costa Rica a la categoría de economía de “ingresos altos” gracias a sus buenos indicadores globales y su capacidad para atraer inversión extranjera.

Las normativas internacionales establecen que, si una nación logra mantenerse sobre este umbral de riqueza por tres años seguidos, se considera que tiene la madurez financiera suficiente para gestionar y costear su propio desarrollo.

Según un comunicado de este jueves de los ministerios de Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y Culto, Planificación Nacional y Política Económica, y Hacienda esa “graduación” aún no es definitiva.

De acuerdo con esas carteras, solo será efectiva si se mantienen las condiciones establecidas por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y se aprueba la decisión correspondiente en la revisión prevista para 2027.

Entre 2022 y 2024, la ayuda bilateral representó en promedio $172 millones anuales, el 2,2% de los flujos de financiamiento externo del país, según esos ministerios.

Por eso, indica el estudio, el principal desafío no sería la reducción de recursos financieros, sino mantener otras formas de colaboración, como la asistencia técnica, el diálogo sobre políticas públicas y la transferencia de conocimientos.

Vulnerables todavía

A pesar del éxito macroeconómico que impulsó esta graduación anunciada; la OCDE detalla un rosario de vulnerabilidades de fondo que el Gobierno debe atender en el país.

La OCDE reafirma en su análisis que será crítico, a partir del 2028, fortalecer alianzas estratégicas, ampliar la cooperación con otros países, especialmente de la región, y diversificar los mecanismos de financiamiento. La cooperación Sur-Sur y triangular seguirá siendo, según el comunicado, una línea de trabajo fundamental.

Entre las prioridades identificadas figuran la infraestructura junto con ejes transversales como la gobernanza, la integridad institucional y la sostenibilidad ambiental.

En el apartado de inclusión social, la Organización llama a un impulso de programas focalizados en la equidad de género, el empoderamiento femenino, la empleabilidad y la integración de poblaciones vulnerables y migrantes.

En innovación y transformación digital, solicita más fortalecimiento a ecosistemas de ciberseguridad, gobierno digital y educación técnica para cerrar las brechas de talento.

El estudio advierte que Costa Rica aún arrastra vulnerabilidades estructurales: la mayor desigualdad de ingresos entre los miembros de la OCDE, brechas de habilidades frente al mercado laboral, presiones migratorias y un aumento reciente de la criminalidad.

Además, las áreas rurales y costeras que concentran los mayores focos de pobreza son simultáneamente las más vulnerables a los embates del cambio climático.