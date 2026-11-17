La Superintendencia General de Valores (Sugeval) autorizó la oferta pública y la inscripción del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación Rural de Costa Rica (Coneléctricas) en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

El supervisor también autorizó el Programa de Emisión de Bonos Cooperativos Coneléctricas 2026, por un monto de $50 millones. En un comunicado de prensa, la Sugeval informó de que las emisiones podrán realizarse tanto en colones como en dólares.

Los recursos captados podrán destinarse al financiamiento de proyectos de inversión, al fortalecimiento del capital de trabajo, a la expansión y diversificación de actividades, al apoyo de proyectos estratégicos de las cooperativas asociadas y a la optimización de la estructura financiera del Consorcio.

“Esto representa un paso relevante para el sector cooperativo eléctrico y para el mercado costarricense, ya que, por primera vez, una organización de este tipo abre sus puertas a los inversionistas institucionales y particulares para financiar el crecimiento de la electrificación rural y de los proyectos energéticos estratégicos del país”, aseguró Tomás Soley, jerarca de Valores y de Seguros.

La Sugeval autorizó la emisión de $50 millones a Coneléctricas. (Shutterstock/Imagen)

Coneléctricas es una organización cooperativa de segundo grado, constituida en 1989. Está integrada por las cooperativas de electrificación rural Coopelesca, Coopeguanacaste, Coopesantos y Coopealfaroruiz.

La entidad se dedica al desarrollo de proyectos de generación eléctrica, la comercialización de energía y la prestación de servicios especializados orientados al fortalecimiento del sector cooperativo eléctrico nacional.