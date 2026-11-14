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Economía

Competencia Perfecta: La economía dejó de frenar, pero el motor que la impulsaba ya no es el mismo

El IMAE de setiembre muestra una leve mejora en la economía de Costa Rica, pero el frenazo de las zonas francas y la pérdida de 30.000 empleos cambian el panorama

Trabajadores en un ambiente controlado en una empresa de alta tecnología dentro de una zona franca en Costa Rica, beneficiados por exoneraciones fiscales como IVA y renta.
Las zonas francas y las manufacturas en general explican la desaceleración de Costa Rica en 2026. Rafael Pacheco Granados
José Luis Arce