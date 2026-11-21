Arrancó en el Área de Salud Tibás-Uruca-Merced –para mejor referencia: en la Clínica Clorito Picado– el plan piloto de tamizaje organizado de cáncer de mama de la iniciativa Impulsalud, de Roche, en alianza con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Antes de seguir, voy a declarar mi interés: fui parte del equipo que apoyó técnicamente el proyecto, en la evaluación económica y social que le sirve de base. Pocas veces en mi vida profesional he sentido tal satisfacción de ver convertido en realidades –en bienestar para muchas personas– los números fríos o grises con los que suelo trabajar a diario.

El punto de partida es conocido y no es bueno. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las costarricenses: unos 1.450 casos nuevos y cerca de 450 muertes al año. Apenas una de cada tres mujeres de 40 a 75 años se ha hecho una mamografía en los últimos dos años, y quien la solicita espera, en promedio, 129 días; el ultrasonido de mama, 328. Uno de cada cuatro diagnósticos llega en estadio III o IV, es decir, en etapas avanzadas de la enfermedad.

Lo que distingue al tamizaje organizado del oportunista no es el equipo sino el denominador. En el oportunista la mujer llega cuando puede o cuando alguien la refiere; nadie sabe cuántas faltan. En el organizado hay un padrón, una invitación, un plazo y un registro del resultado. La evidencia internacional es consistente: ese método reduce la mortalidad por la enfermedad entre 20% y 30% entre las participantes.

El piloto cambia el método, no el presupuesto. “Coco”, la asistente virtual de la CCSS, convoca a las 12.698 mujeres de 40 a 75 años del área que no tienen mamografía reciente. Los trece Ebais ofrecen el examen clínico de mama como puerta de entrada y como instrumento de priorización: la mujer con un hallazgo pasa primero.

José Luis Arce, economista. (La Nación)

Las mamografías se realizan y se leen en la Clínica Dr. Clorito Picado con asistencia de inteligencia artificial, que en un estudio clínico en Suecia mostró que reduce 44% el tiempo de lectura por estudio sin elevar los rellamados y, por supuesto, sin sustituir la imprescindible presencia y experiencia de los profesionales en salud. Y la norma vigente —mamografía bienal de 40 a 75 años, ultrasonido ante mama densa— se cumple en vez de esperarse.

¿De dónde sale el beneficio económico? De algo muy simple: el tamizaje no descubre –necesariamente– más cánceres, los descubre antes. Y un cáncer descubierto antes es un cáncer más barato de tratar, más fácil de curar y menos destructivo para la vida de quien lo padece.

Tratar un cáncer de mama diagnosticado en estadio I cuesta hoy, con las terapias modernas y a cinco años, unos $162.000; uno diagnosticado en estadio III, unos $279.000. Cada mujer que pasa de un lado a otro de esa línea le ahorra a la Caja $117.000 y se ahorra a sí misma la quimioterapia, la mastectomía y los años de seguimiento que vienen con un diagnóstico tardío.

Un programa nacional de veinte años desplazaría más de 5.000 diagnósticos de estadios avanzados a tempranos y ahorraría $417 millones en tratamiento: tres cuartas partes de lo que cuesta el propio programa.

Ese es el primer ahorro, el que aparece en el presupuesto de la Caja. Hay dos más que no aparecen en ninguna contabilidad pública y son mayores, muchísimo más altos y, ante todo, con un impacto humano invaluable.

El segundo son los años de vida. Cada muerte que el tamizaje evita representa, en promedio, diecinueve años más de vida para una mujer que tiene entre 40 y 75 años: años de trabajo, de crianza, de cuidado de otros, de vejez acompañada.

A escala nacional, un programa de veinte años evitaría más de mil muertes, unos 21.000 años de vida que hoy se pierden. La economía de la salud les pone precio —dos veces el producto interno bruto (PIB) per cápita por año, unos $37.000— no porque la vida tenga precio, sino para poder comparar esta inversión con cualquier otra. Con ese valor, el programa compra cada año de vida sano en el área a unos $2.800, seis veces menos que el umbral que se considera aceptable a nivel internacional.

El tercero es la producción que se preserva. Las mujeres de 40 a 75 años sostienen una parte enorme de la economía visible y de la invisible: son trabajadoras, pequeñas empresarias, jefas de hogar y, en una proporción que las cuentas nacionales no registran, las cuidadoras de sus padres, de sus nietos y de sus comunidades.

Según la metodología del instituto WifOR, cada muerte evitada preserva unos $308.000 de producción remunerada y no remunerada; la pérdida de productividad por muerte por cáncer en Costa Rica es, además, la más alta de los países latinoamericanos de la OCDE. Sumados los tres ahorros, cada dólar invertido en el programa devuelve entre dos y tres.

Pero hay un beneficio que las cifras captan mal y que es el que más importa. Un tumor detectado en estadio I se trata con cirugía conservadora y terapia endocrina; la mujer conserva su mama, vuelve a trabajar en semanas y sigue con su vida. Uno detectado en estadio III se trata con quimioterapia, mastectomía y años de incertidumbre, y arrastra consigo a toda una familia.

La diferencia entre esos dos caminos no cabe en una razón beneficio-costo, pero la conoce cualquier hogar que haya recorrido el segundo. El tamizaje organizado es, antes que una política de salud, una política de oportunidades: la de seguir siendo madre, trabajadora, abuela y vecina.

Conviene, sin embargo, no confundir la escala. El piloto no demostrará una reducción de mortalidad: con unos diecisiete casos nuevos al año en el área, ningún ejercicio de este tamaño puede observarla.

Pero lo que debe demostrar es más sencillo y más útil: que la mujer convocada acude, que la positiva se confirma en treinta días y no en un año, que el estadio al diagnóstico se desplaza y que todo queda en el expediente. Son indicadores de proceso, y son los que importan para decidir si el modelo se replica.

Y aquí está la lección que vale más que las cifras. Ninguna de esas cosas exige un hospital nuevo ni una reforma legal; exigen un padrón, una ruta y alguien que la vigile. La restricción real del tamizaje en Costa Rica no es el mamógrafo —en el área hay capacidad para 640 estudios al mes y se hacen 540— ni el dinero; es la organización y la lectura. Con datos, tecnología y un equipo humano calificado, la CCSS puede pasar del tamizaje oportunista al organizado sin esperar la gran reforma, y hacerlo en alianza con el sector privado sin ceder la rectoría ni la prestación.

La Caja ya priorizó quince áreas de salud para el tamizaje organizado en su plan de atención del cáncer. Tibás empieza hoy. Lo que se aprenda allí —en participación, tiempos de la ruta y estadio al diagnóstico— decide si el país lo repite en las otras catorce y, después, en todas.

Hemos hablado de dólares, de estadios y de umbrales porque es el idioma en que se deciden las políticas públicas. Pero al final terminamos hablando de personas: de la mujer que recibe un mensaje de “Coco”, acude a su Ebais, se hace la mamografía en semanas y sigue con su vida sin haber sabido nunca lo cerca que estuvo de perderla.

Esa es la mejor noticia de este piloto: que el cambio que necesitamos no depende de una gran reforma ni de un presupuesto que no existe, sino de hacer bien, con método y con datos, lo que ya sabemos hacer. Costa Rica construyó hace setenta años un sistema de salud que todavía asombra a países más ricos; lo hizo con decisiones modestas, bien ejecutadas y sostenidas en el tiempo. El tamizaje organizado es exactamente esa clase de decisión.

Si Tibás funciona, y todo indica que puede funcionar, el país tendrá en pocos años un programa que llega a cada mujer antes de que la enfermedad llegue a ella. Miles de diagnósticos tempranos en lugar de tardíos, miles de familias que no pasan por la quimioterapia ni por la pérdida, y una Caja que gasta menos en curar porque invirtió en detectar.

La prevención no es un gasto; es, como he escrito antes en este espacio, la condición misma del desarrollo. Hoy, en Tibás, deja de ser un argumento y se convierte en mujeres, con nombres y apellidos. Y detrás de cada nombre hay una vida que sigue, una familia que respira y una oportunidad que el país decidió no dejar pasar.