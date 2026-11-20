La inteligencia artificial (IA) busca facilitar el proceso de detección temprana de cáncer de mama en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esto es posible gracias a una alianza público-privada llamada ImpulSalud, compuesta por la CCSS, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el laboratorio farmacéutico Roche. Este viernes se dio el banderazo de salida de un proyecto piloto en la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres de Costa Rica. Datos del Registro Nacional de Tumores señalan que para 2022 (año más reciente para el cual hay datos) se diagnosticaron 2.192 tumores de seno.

También es el más mortal; en 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó el fallecimiento de 427 mujeres por esta causa.

Por eso se buscó una estrategia que busque acortar tiempos de espera.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, destacó que esta es una forma que permite llegar a más mujeres, acelerar tiempos y dar mayor celeridad a la atención. Y debe comenzarse en el primer nivel de atención (Ebáis).

“No podemos hacer esperar a las pacientes”, especificó.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Se trata de Lunit Insight. En palabras sencillas, consiste en que la IA analiza pixel por pixel las imágenes de mamografía y le devuelve al radiólogo un mapa de calor y emite un reporte de las especificaciones que obtiene. Estos permiten preevaluar el riesgo de cáncer en pocos minutos y priorizar la lectura del radiólogo, de manera que las identificadas como de riesgo mayor sean analizadas antes.

“Esto no sustituye el criterio del radiólogo”, explicó Jorge Jiménez Brizuela, director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss).

El plan piloto comienza con 15 áreas de salud, iniciando en el área de salud Tibás-Uruca-Merced (Clínica Clorito Picado).

La población meta son mujeres entre los 40 y los 74 años que no se han realizado una mamografía en los últimos dos años. A ellas se les buscará a través del EDUS y de los asistentes técnicos de atención primaria en salud (ATAPS) para invitarlas a la mamografía.

En una primera fase, se proyecta hacer 800 mamografías mensuales en la Clorito Picado, para alcanzar 2400 en tres meses.

“No hablamos de sustituir a los profesionales de salud, sino de darles herramientas que les permitan realizar su trabajo. Será complementario en el análisis que se utiliza día con día”, dijo Palma.

El proyecto piloto se puso las siguientes metas:

Entre las principales metas planteadas para el piloto se encuentran:

Incrementar en un 45% las citas mensuales para mamografías, pasando de 540 a 800.

Mejorar los tiempos de entrega de resultados.

Evaluar y mejorar los tiempos entre la referencia, la realización de biopsias, el diagnóstico, la consulta oncológica y el inicio del tratamiento.

Estos dos últimos puntos son vitales, pues aunque los tiempos máximos para establecer resultados de estos análisis deben ser de 30 días, según disposciones del Ministerio de Salud, varias mujeres reportan esperas superiores a cuatro meses.

La Nación le solicitó a la CCSS datos de la cantidad de mujeres a la espera de una mamografía y de los resultados de esta, así como los tiempos de espera. Está a la espera de la información.

Integración

Las autoridades del MICITT, la CCSS y Roche estuvieron en la presentación del plan piloto este viernes. (Albert Marín/Para LN)

Paula Bogantes Zamora, ministra del MICITT, indicó que esta es una forma de interoperabilidad entre el sector privado, el comercio exterior, la ciencia y tecnología y la salud.

“Imagínese lo que es tener que esperar meses de meses por un resultado (...) Este es un logro de la unión de varios equipos del sector público y privado”, especificó.

Álvaro Soto Monge, gerente general de Roche para el Caribe, Centroamérica y Venezuela (CCAV) habló de la importancia de este piloto para la detección y diagnóstico temprano.

“Que se detecte la mayoría de las pacientes en etapas tempranas va a ahorrar más de un 60% de lo que cuesta atenderlas en etapas tardías”.