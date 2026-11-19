Cargill invirtió $2 millones en la modernización de su centro de servicios en Costa Rica, ubicado en el complejo corporativo El Cafetal, en Belén de Heredia.

La inversión incluye nuevo equipamiento tecnológico, mobiliario y renovación de espacios de trabajo.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades del Cargill Capability Center para atender las necesidades futuras de sus operaciones globales, se informó a través de un comunicado conjunto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Cargill renovó su centro de servicios en Heredia para atender operaciones en distintos países. (Cortesía Comex /Cortesía Comex)

Desde ese complejo, la compañía brinda servicios especializados en finanzas, recursos humanos, tecnología y transformación digital, gestión de datos, compras, cadena de suministro, asuntos legales y cumplimiento.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el país y el compromiso de continuar desarrollando las capacidades necesarias para responder a un negocio cada vez más global y dinámico”, señaló Aryery González, director sénior de Cargill Capability Center en Costa Rica.

Cargill mantiene un compromiso de empleo de 900 puestos directos en el país. Para respaldar el desarrollo de las capacidades que requiere la operación, la empresa impulsa programas de aprendizaje y formación.

Entre esas iniciativas figuran Pura Vida AI, enfocada en acelerar la adopción de inteligencia artificial; Power Skills, para desarrollar habilidades prioritarias, y Cargill Women Academy, orientada al fortalecimiento del liderazgo femenino.

La ministra a. í. de Comercio Exterior, Arianna Arce, afirmó que la modernización del centro representa un impulso para la generación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del sector de servicios.

Por su parte, Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), indicó que las empresas multinacionales con centros de servicios en el país brindan soporte a más de 45 países y en más de siete idiomas.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de servicios alcanzaron $6.057 millones, un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos incluidos en el comunicado.

Los otros servicios empresariales representaron el 64% del total y crecieron un 10%. Por su parte, los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC) representaron el 22% y aumentaron un 7%.