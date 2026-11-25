El más reciente Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026 publicó un indicador que analiza el desempleo en 82 cantones de Costa Rica, lo cual permite detallar la situación del mercado laboral en distintas partes del país.

Adicionalmente, el informe analiza los cantones del país según la estabilidad en el empleo, es decir, ordena los municipios con más trabajadores en contratos indefinidos o permanentes.

El estudio, publicado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), muestra que los 10 cantones con los mejores resultados en el indicador de desempleo, es decir, aquellos que registran las tasas de desocupación más bajas, están fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Se trata de Acosta, Turrubares, Puriscal, León Cortés, Jiménez, Tarrazú, Dota, Poás, Turrialba y Pérez Zeledón , que registraron tasas de entre 8,79% y 10,77%, con lo cual se ubicaron entre los 10 primeros lugares.

En contraste, las localidades con la mejor puntuación en cuanto a estabilidad del empleo están en la GAM. Se trata de Montes de Oca, Curridabat, Tibás, Moravia, Barva, San Pablo, Santo Domingo, Belén, Santa Bárbara y Coronado .

El Índice de Competitividad Nacional tiene el objetivo de mostrar el nivel de competitividad de los cantones de Costa Rica, mediante el análisis de seis pilares: instituciones, infraestructura, adopción de las tecnologías de información, salud, competencias y habilidades, y dinamismo de mercados.

Resultado de desempleo

Acosta lideró con la tasa más baja de desempleo (8,79%), aunque obtuvo una puntuación de 56 sobre un máximo de 100. Este cantón se mantuvo en el primer puesto que ocupó en el ICN del año pasado.

Turrubares ocupó la segunda posición, con una tasa de 9,1% y 54,5 puntos de 100, tras subir desde el lugar 12 del ranquin anterior. Cantones como Puriscal y Tarrazú también escalaron posiciones en esta edición y se mantuvieron entre los primeros lugares.

Andrés Fernández, economista del CPC, explicó que la tasa de Acosta aumentó respecto del 2024, cuando era de 8,1%. En Puriscal, en cambio, disminuyó, aunque la cantidad de personas registradas como desempleadas pasó de 1.179 a 1.193.

“Los tres (cantones) están fuera de la GAM, pero este indicador no permite identificar por sí solo las causas de esa posición. Para atribuirla a determinadas actividades económicas o a mayores oportunidades laborales necesitaríamos evidencia adicional”, comentó Fernández.

El economista enfatizó en que el valor de un año no permite concluir que fuera de la GAM hay un menor desempleo o mejores oportunidades laborales. No obstante, añadió que permite darle seguimiento a la evolución territorial de la situación laboral de la población capturada.

En cuanto a la metodología, el economista del CPC manifestó que el dato de desempleo del ICN proviene de los registros administrativos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Agregó que este dato describe la situación laboral de las personas incluidas en esos registros y no debe interpretarse automáticamente como la tasa de desempleo de toda la población del cantón.

El Sinirube incluye hogares en pobreza y vulnerabilidad, así como hogares no pobres. Fernández añadió que la composición socioeconómica de la población registrada puede variar entre territorios e influir en los resultados del indicador.

Por esta razón, el análisis del desempleo que presenta el informe no constituye una comparación representativa de la situación de toda la población cantonal, pues no abarca a todos sus habitantes ni se basa en una encuesta laboral.

El desempleo es un indicador clave del mercado laboral. (Rafael Pacheco Granados)

Puntuaciones más bajas

En el grupo con menor calificación, el cantón de Osa ocupó el puesto 82, con una tasa de 17,23% y 13,9 puntos. En el informe del año anterior también ocupó la última posición en este indicador.

San Carlos, en Alajuela, le siguió a Osa, con una tasa del 17% y una puntuación de 15 puntos en el informe de 2026. Este cantón descendió tres lugares respecto de 2025, cuando ocupó la posición 78.

En el tercer trimestre del 2026, la población ocupada en Costa Rica fue de 2.210.329 personas, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según la ECE, la población desempleada aumentó en 20.276 personas durante el tercer trimestre, al pasar de 134.460 en ese periodo del año pasado a 154.736 en el del 2026.

En el tercer trimestre del 2026, las personas sin empleo y la tasa de desempleo aumentaron simultáneamente, de manera significativa, por primera vez en más de cinco años, respecto al mismo periodo del año pasado.

La fuerza laboral, compuesta por las personas ocupadas y desempleadas de 15 años o más, pasó de 2.341.029 integrantes en el tercer trimestre del 2025 a 2.365.065 en el mismo periodo del 2026.

Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo pasó de 1.923.220 personas en el trimestre terminado en setiembre del 2025 a 1.945.426 en el mismo periodo del presente año. Sin embargo, esta variación no fue estadísticamente significativa.

Adicionalmente, el INEC publicó la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) que mostró una pérdida en el ingreso de los hogares durante el último año, principalmente por una caída en la retribución promedio del salario en las familias costarricenses.

Resultado de estabilidad laboral

El estudio muestra que los tres primeros cantones del país con mayor nivel de estabilidad del empleo son Montes de Oca, Curridabat y Tibás con puntuaciones de 97,39, 96,24 y 96,12, respectivamente.

En contraste, los 10 últimos puestos en el estudio del 2026 fueron para Guatuso, Osa, Nicoya, Limón, Hojancha, Tarrazú, Upala, Los Chiles, La Cruz y Talamanca .

En el caso de Talamanca, el cantón limonense obtuvo este año una puntuación de 55,94 sobre 100. En el indicador mostró un retroceso relevante porque en el 2025 la puntuación fue de 62,29, según el informe.

La Encuesta Continua de Empleo muestra que, al tercer trimestre de este año, la región Central del país concentraba la mayor cantidad de población ocupada; en total, 1.414.938 de personas tenían un trabajo. Además, registraba la mayor tasa de ocupación de Costa Rica con un 52,5%.

En tanto, las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte tenían 795.391 personas con trabajo y la tasa de ocupación era de entre un 50,9% y un 47,4%, según el INEC.