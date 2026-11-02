Canadá y Estados Unidos dicen estar cerca del fin de la guerra comercial

Montreal, Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraron el domingo que están cerca de una solución a la guerra comercial que enfrenta a las dos países con economías estrechamente ligadas.

Carney y Trump hablaron por teléfono sobre el conflicto comercial que estalló con los aranceles punitivos que impuso Trump a productos canadienses. Ottawa respondió con represalias.

“Tenemos las líneas generales de un acuerdo muy bueno con Canadá”, declaró Donald Trump a la prensa antes de participar en un mitin en Iowa (centro de Estados Unidos), de cara a las elecciones legislativas de este martes.

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