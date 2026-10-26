Trump asegura que ‘muy pronto’ habrá acuerdo comercial con Canadá

Estados Unidos y Canadá alcanzarán “muy pronto” un acuerdo comercial, declaró el presidente Donald Trump el domingo 25 de octubre en un mitin, poco más de una semana antes de las elecciones de medio mandato.

Las tensiones entre los dos vecinos norteamericanos han estado tensas desde el colapso de las negociaciones comerciales en agosto, cuando Trump impuso nuevos aranceles.

“Eso lo tendremos resuelto bastante pronto. En este momento están dispuestos a darnos cualquier cosa”, declaró Trump sobre un posible acuerdo durante un mitin en Port Huron, una localidad del estado de Michigan en la frontera con Canadá, una zona golpeada por la guerra comercial.

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