Canadá presenta presupuesto para reforzar ‘independencia económica’ frente a Estados Unidos

Ottawa, Canadá. Canadá presentó este jueves un presupuesto destinado a continuar la transformación del país, con el fin de reforzar su “independencia económica” respecto a los Estados Unidos de Donald Trump.

El gobierno de Mark Carney no se desvía de su rumbo a pesar de que el panorama político ha cambiado radicalmente en su poderoso vecino, tras la contundente victoria del martes de los demócratas, quienes se han mostrado críticos con los aranceles impuestos a Canadá.

El presupuesto tiene como objetivo garantizar “una mayor independencia económica” para Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. “La diversificación llevará tiempo, dada la magnitud y la profundidad de las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos.

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