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Economía

Caída global de Microsoft impacta en servicios y empresas

La caída mundial de Microsoft persiste este viernes y afecta a Outlook, Teams y Copilot, golpeando a hospitales británicos, aerolíneas y empresas globales

Logotipo de Microsoft y edificios de oficinas
Microsoft descarta un ciberataque y atribuye a una "carga elevada" la avería global de Microsoft 365 que mantiene con fallos intermitentes a millones de usuarios. Jean-Luc Ichard
AFP