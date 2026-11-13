Caída global de Microsoft afecta a Costa Rica, confirma el Micitt

La caída global de los servicios de Microsoft 365 tiene repercusiones en Costa Rica, confirmó este viernes a La Nación el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

“ Con respecto a la caída del servicio de Microsoft 365, que tuvo repercusión a nivel global, varias instituciones y organizaciones públicas y privadas del país que utilizan esta plataforma han visto afectados algunos de sus servicios, entre ellos el correo electrónico ”, respondió la entidad.

El ministerio explicó que mantiene comunicación con las personas encargadas de tecnologías de la información, mediante otras plataformas, para dar seguimiento al incidente.

La falla global de Microsoft 365 afectó servicios de instituciones públicas y privadas en Costa Rica, entre ellos el correo electrónico, confirmó el Micitt. (Jean-Luc Ichard/Getty Images)

Planes de continuidad

El Micitt emitió directrices sobre medidas básicas de seguridad.

La entidad señaló que entre las recomendaciones se estableció que las instituciones deben contar con planes de continuidad del negocio (BCP), análisis de impacto al negocio (BIA) y planes de recuperación ante desastres (DRP), con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones críticas.

El ministerio señaló además que durante el día de hoy, los servicios de Microsoft se han restablecido progresivamente , por lo que la afectación ya se encuentra normalizada.

“Hasta el momento, la posición oficial de Microsoft no indica que el incidente sea producto de un ciberataque”, agregó la entidad por medio de su oficina de prensa.

Sin especificar la causa

La revista Forbes señaló que en su última actualización sobre el estado del servicio, Microsoft indicó que no ha encontrado indicios de que la interrupción haya sido causada por actividad maliciosa.

La compañía añadió que continúa tratando el incidente con urgencia y prioridad hasta su completa resolución y que proporcionará información detallada sobre la causa raíz una vez que se haya solucionado.

Según Forbes, inicialmente, Microsoft atribuyó la interrupción a una carga inusualmente alta en su infraestructura, pero luego aclaró que el aumento de la carga se debió a servidores que no estaban disponibles de forma inesperada, y no a un aumento repentino del tráfico de usuarios.

Microsoft aún no ha determinado la causa raíz definitiva.

La caída del servcio ha afectado operaciones de empresas de inteligencia artificial (IA) como OpenAI y Anthropic.