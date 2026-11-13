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Economía

Caída global de Microsoft afecta a Costa Rica, confirma el Micitt

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones informó que varias organizaciones del país registraron problemas por la caída de Microsoft 365

14/08/2024 La Sabana. Microsoft en Torre Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Micitt confirmó que la interrupción global de Microsoft 365 tuvo repercusiones en Costa Rica y señaló que los servicios se restablecieron progresivamente durante este viernes. Rafael Pacheco Granados
Gustavo Ortega Campos