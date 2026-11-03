Binance revela que uno de sus ingenieros descargó malware que propició robo de $6.000 millones

Nueva York, Estados Unidos. Binance reveló el martes que uno de sus empleados, engañado por los piratas informáticos con una entrevista falsa de trabajo, descargó un malware que propició el robo de más de $6.000 millones en criptomonedas de su plataforma, considerado el golpe más grande en la historia de este sector.

La plataforma dijo que ya reintegró el 98% de los activos robados con fondos propios. El 2% restante estaba en criptomonedas que por su escasez son más difíciles de adquirir. Según la compañía, el primer paso de los hackers lo realizaron en junio, cuatro meses antes del robo.

Los piratas consiguieron que un ingeniero de la plataforma descargara una versión de un programa de programación muy conocido en el sector (Homebrew) que contenía un virus.

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