El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos base, de 3% a 2,75%, pero advirtió de que está “listo para actuar” si el diferencial entre las tasas en colones y dólares provoca un desorden en el mercado cambiario.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que, con la disminución, la diferencia entre la TPM, principal referencia en colones, y las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que inciden en los tipos en dólares, se amplió en 25 puntos base.

“Hay distintas evidencias en ambos sentidos. Cuando ese margen (de tasas) se amplía, puede provocar salidas de recursos y desordenar el mercado cambiario . Hay evidencia más reciente que dice que no necesariamente (desordena). De hecho, no lo hemos visto y hemos tenido márgenes mayores”, dijo Madrigal.

Esta brecha podría aumentar nuevamente en diciembre, cuando la Fed tome su última decisión de política monetaria del 2026. La expectativa del mercado es que incremente la tasa en 25 puntos.

El presidente del Banco Central enfatizó que la Junta Directiva del emisor consideró este factor en su decisión de reducir la TPM, pero determinó que, por el momento, representa un “riesgo calculado”.

“ Obviamente, si el mercado se desordena, la Junta tomará las decisiones que correspondan cuando las condiciones así lo indiquen . El Banco toma la decisión, pero está listo para actuar en materia monetaria, si fuese necesario. Es un paso no exento de riesgos del Banco Central, porque está ampliando ese margen, haciendo más negativa la diferencia de tasas”, comentó Madrigal.

El presidente del Banco Central explicó que los desórdenes en el mercado cambiario suelen manifestarse mediante una mayor volatilidad en el tipo de cambio y “una urgencia” del emisor por intervenir en el mercado.

“Hay experiencia amplia en Costa Rica de que las diferencias entre las tasas en dólares y colones son una variable que induce a movimientos transfronterizos de ahorros financieros. Si hay un desorden, la ley nos dice que hay que intervenir (...) El Banco Central, en su visión flexible de la economía, no observa eso, entonces hay espacio para reducir la TPM”, expresó Madrigal.

Actualmente, el tipo de cambio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se sitúa en mínimos históricos. El precio de la divisa cerró en los ¢443,41 este viernes 27 de noviembre, el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre del 2007.

En un boletín, FCS Capital Análisis & Estrategia afirmó que este fue el segundo recorte de la TPM en el 2026, pues el anterior ocurrió en julio, cuando la tasa pasó de 3,25% a 3%. De esta forma, la reducción acumulada en el año llegó a 50 puntos base.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, anunció la reducción de 0,25 puntos porcentuales en la TPM para ubicarla en un 2,75%. La decisión de la Directiva fue unánime. (José Cordero/La Nación)

Diferencial podría ampliarse

Actualmente, las tasas de la Fed se mantienen en un rango de entre 3,75% y 4%. Con la decisión del BCCR, la diferencia entre la TPM y el límite inferior del rango de la Reserva Federal pasó de 75 a 100 puntos base.

Sin embargo, la brecha podría ampliarse nuevamente en diciembre, cuando el mercado pronostica que la Fed aumente su tasa de referencia en 25 puntos base, para situarla en un rango de entre 4% y 4,25%.

De concretarse ese movimiento esperado por el mercado, el diferencial llegaría a 125 puntos base, si se mantiene la TPM en 2,75% y se utiliza como referencia el límite inferior del rango estadounidense.

“Con la decisión de hoy (jueves), se amplía el margen, y el 9 de diciembre podría ampliarse más. Va a ser un margen de 50 puntos base más, y la Reserva Federal tiene aumentos esperados (en el futuro)”, manifestó Madrigal.

FCS explicó que el recorte se produce cuando el mercado da casi por seguro un alza de la tasa de referencia de la Fed en diciembre. “(...) de modo que el diferencial de tasas a favor del colón se estrecharía por ambos lados. Podría moderar el ingreso de capitales y, con ello, la presión apreciativa”, destacó la firma en su nota de análisis.

El próximo miércoles 9 de diciembre, la Reserva Federal anunciará su última decisión de política monetaria del año, tras una reunión de dos días. Según FedWatch, las probabilidades de que ocurra un alza de 25 puntos base son del 99%.

Expectativas de inflación: factor clave

La Junta Directiva del Banco Central justificó la decisión de reducir la TPM, principalmente, por el comportamiento de las expectativas de inflación, al que considera un factor “determinante” bajo un esquema de metas de inflación.

El presidente del Banco Central manifestó que, a pesar de que la inflación está aumentando, la Junta determinó que existía espacio para reducir la TPM. “Va a haber un poquito más de inflación (con la disminución) y esto va a incidir sobre las expectativas, que podrían estar desancladas”, afirmó.

De acuerdo con el análisis de FCS Capital, el reanclaje de las expectativas es el objetivo declarado de la política monetaria. “Si las expectativas de mediano plazo no se desplazan hacia el 3% en los próximos trimestres, la señal (bajar la TPM) habrá resultado insuficiente”, destacó la firma.

Actualmente, las expectativas de inflación se ubican cerca del 2% a mediano y largo plazo, por debajo de la meta del 3%. El Banco Central señaló que la respuesta de política monetaria debe contribuir a acercarlas a ese objetivo y “preservar así la credibilidad del BCCR”.

La inflación general en Costa Rica registró una variación interanual de 0,55% en octubre pasado. Se trata del segundo mes consecutivo con una variación interanual positiva, aunque el indicador se mantiene por debajo del límite inferior del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que se extiende un punto porcentual por encima y por debajo de la meta del 3%.