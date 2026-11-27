La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó reducir la tasa de política monetaria (TPM) en 0,25% este 26 de noviembre, del 3%, donde se encontraba desde el 24 de julio pasado, al 2,75%.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, anunció esta decisión en una conferencia de prensa realizada la tarde del jueves. Esta fue la última reunión de política monetaria de este 2026.

“En un esquema flexible de metas de inflación, la formación de expectativas es determinante”, manifestó Madrigal al justificar la decisión.

La inflación general en Costa Rica registró una variación interanual de 0,55% en octubre pasado, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado este viernes 6 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este es el segundo mes consecutivo en que el indicador registra una variación interanual positiva. En setiembre pasado, aumentó un 0,34%, con lo que puso fin a una racha de 16 meses consecutivos de variaciones negativas.

No obstante, la inflación aún se mantiene por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%. La última vez que el indicador se ubicó dentro de ese rango fue en abril de 2023.

La tasa de política monetaria es la principal referencia para el mercado financiero en colones, ya que influye en las tasas de interés de los créditos y de los ahorros en la moneda nacional.