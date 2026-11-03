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Economía

Banco Central rechaza proyecto para dar más participación a ahorrantes y acreedores en resoluciones financieras

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Antonio Barzuna, del Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Coopeservidores y Desyfin
El BCCR emitió un criterio negativo contra el proyecto de ley que pretende dar mayor participación a los acreedores en las resoluciones financieras, como las de Coopeservidores y Desyfin.
Luis Enrique Brenes

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que propone una mayor participación de los ahorrantes y acreedores en los procesos de resolución de entidades financieras.

La iniciativa, bajo el expediente 25.594, fue presentada por el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, con el nombre Participación Activa de los Acreedores en los Procesos de Resolución Financiera.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, que permitió la resolución de Coopeservidores y Financiera Desyfin.