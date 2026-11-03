Banco Central rechaza proyecto para dar más participación a ahorrantes y acreedores en resoluciones financieras

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que propone una mayor participación de los ahorrantes y acreedores en los procesos de resolución de entidades financieras.

La iniciativa, bajo el expediente 25.594, fue presentada por el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, con el nombre Participación Activa de los Acreedores en los Procesos de Resolución Financiera.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, que permitió la resolución de Coopeservidores y Financiera Desyfin.

Entre otras cosas, propone que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se gestione como un patrimonio único. Actualmente, el fondo está dividido en compartimentos para bancos públicos, bancos privados y financieras, así como para cooperativas y la Caja de Ande.

El Banco Central de Costa Rica es la entidad que administra el fondo de garantía de depósitos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este instrumento garantiza hasta ¢6 millones de los depósitos que las personas físicas y jurídicas mantengan en los intermediarios supervisados.

También plantea la creación de una Asamblea y un Comité de Ahorrantes y Acreedores en los procesos de resolución. El comité tendría carácter consultivo e informativo y actuaría como canal institucional de comunicación entre los afectados y la administración de la resolución.

“(...) es un órgano consultivo e informativo; tiene facultades para solicitar información al resolutor, formular recomendaciones que no son vinculantes a este proceso y transmitir esta información a los afectados. También tiene un tema de que este comité puede oponerse, con 50% de los acreditados, a la recomendación de la resolución”, afirmó Yandy Mena, del BCCR.

Además, la iniciativa propone que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designe a administradores distintos para las etapas de intervención y resolución, con el propósito de separar las funciones de valoración y recomendación de las de ejecución.

Argumentos del BCCR

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, enfatizó que el comité que se crearía tendría la facultad de oponerse a la recomendación del resolutor y que, aunque esa oposición no sería vinculante, restaría credibilidad a la decisión.

“(...) si se oponen, le mete un ruido que le quita credibilidad a lo que está haciendo el resolutor”, señaló el jerarca del Banco Central, quien añadió que las resoluciones son un tema altamente especializado.

En ese sentido, Mena aseguró que las prácticas internacionales sugieren que la autoridad de resolución tenga “plena independencia” en la ejecución de las decisiones, pues se trata de un órgano especializado.

Madrigal también destacó la importancia del criterio de mínimo costo en este tipo de procesos y añadió que en ellos estarían involucradas miles de personas. “El problema de coordinación, los costos de coordinación, deben ser altísimos”, agregó.

En el acuerdo, del Banco Central explicó que convocar a una asamblea de ahorrantes en un plazo de un mes representa un reto logístico importante para las entidades con un elevado número de depositantes y acreedores.

El BCCR también señaló que los estándares internacionales en materia de resolución bancaria no contemplan la participación directa de los acreedores o los depositantes mediante órganos formales.

En cuanto a la propuesta de modificar el FGD para establecer un patrimonio único, Mena aseguró que la legislación actual permite que el Conassif revise y modifique el sistema de compartimentos tras un informe técnico elaborado por el FGD con la colaboración de la Sugef.

Antonio Barzuna, diputado que propuso el proyecto, expresó que la iniciativa busca que los acreedores tengan una participación mayor y más activa en los procesos de resolución financiera.

“Lo que busca es tomar en cuenta a los acreedores en las decisiones que va tomando el resolutor. Es decir, tomar en cuenta la opinión de los dueños del dinero al momento en que se van tomando decisiones durante el proceso de resolución”, manifestó el legislador.

Barzuna agregó que, actualmente, todas las decisiones vinculadas a la resolución recaen en el resolutor de la entidad, por lo que los ahorrantes no participan. “Seguimos avanzando con el proyecto”, comentó.