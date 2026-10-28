Ayudas estatales caen más en zona rural y se elevan en la urbana

Las ayudas económicas estatales por medio de subsidios y becas disminuyeron en las zonas rurales del país durante el 2026, mientras que en las urbanas aumentaron. Así lo revela la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según los datos divulgados este martes por la institución, el ingreso promedio de los hogares costarricenses cayó un 3,8%, al pasar de ¢1.209.825 en el 2025 a ¢1.163.728 en el 2026. Esto representa una reducción interanual de ¢46.097.

En cuanto a los subsidios estatales y las becas, que forman parte de los ingresos de los hogares, el INEC reportó que el monto promedio mensual per cápita en las zonas rurales bajó de ¢27.912 en el 2025 a ¢24.200 en el 2026. La disminución fue del 13,3% y resultó estadísticamente significativa .

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