Ayudas estatales caen más en zona rural y se elevan en la urbana

Las ayudas económicas estatales por medio de subsidios y becas disminuyeron en las zonas rurales del país durante el 2026, mientras que en las urbanas aumentaron. Así lo revela la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según los datos divulgados este martes por la institución, el ingreso promedio de los hogares costarricenses cayó un 3,8%, al pasar de ¢1.209.825 en el 2025 a ¢1.163.728 en el 2026. Esto representa una reducción interanual de ¢46.097.
En cuanto a los subsidios estatales y las becas, que forman parte de los ingresos de los hogares, el INEC reportó que el monto promedio mensual per cápita en las zonas rurales bajó de ¢27.912 en el 2025 a ¢24.200 en el 2026. La disminución fue del 13,3% y resultó estadísticamente significativa.
En contraste, los hogares urbanos registraron un aumento per cápita del 9% en este rubro. El monto promedio mensual pasó de ¢15.355 a ¢16.738 durante el mismo periodo.
Eddy Madrigal, director de la Enaho, aclaró que la reducción de los subsidios en las zonas rurales no implica necesariamente una menor inversión social.
Según explicó, algunos esfuerzos estatales recientes se han concentrado en capacitaciones y no en transferencias monetarias, por lo que esos recursos no se contabilizan como ingresos.
Eddy Madrigal, del INEC
Subsidios y becas aumentaron solo en dos regiones
Al analizar las transferencias por región de planificación, los datos del INEC muestran que solo la Central y la Chorotega registraron aumentos en los ingresos por subsidios y becas. En contraste, la Pacífico Central, la Brunca, la Huetar Norte y la Huetar Caribe reportaron disminuciones.
En la región Central, el monto promedio por hogar pasó de ¢156.744 en el 2025 a ¢164.754 en el 2026. En la Chorotega, aumentó de ¢37.735 a ¢38.773 durante el mismo periodo.
Por el contrario, en la Pacífico Central, el ingreso promedio se redujo en ¢1.540, hasta ubicarse en ¢31.894. En la región Brunca, bajó de ¢45.756 a ¢42.519.
Las regiones Huetar Norte y Caribe también registraron disminuciones, de ¢6.871 y ¢1.435, respectivamente. Tras esas caídas, los montos promedio se situaron en ¢43.999 y ¢47.649, en ese orden.
Estos datos coinciden con una advertencia de la Defensoría de los Habitantes, que el 20 de octubre pidió a la Asamblea Legislativa valorar el impacto de los recortes del segundo presupuesto extraordinario del 2026 en la continuidad de los servicios sociales.
Entre los cambios figuraban ajustes a los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).