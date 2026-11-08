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Economía

Asociaciones solidaristas: ¿qué controles existen para proteger los ahorros de sus 418.000 afiliados?

Estas organizaciones continuarán fuera de la supervisión prudencial de la Sugef y administran millones de colones de la cesantía de trabajadores privados y públicos

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Las asociaciones solidaristas en Costa Rica administran, en conjunto, un patrimonio aproximado de $2.583 millones, según el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol). Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez