AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

¿Acuerdo Transpacífico es confidencial? Explicamos por qué no se divulgó el texto negociado como pidió Laura Fernández

Destitución de Indiana Trejos abrió una discusión sobre acceso al texto negociado en el CPTPP. Especialistas explican qué documentos son públicos y cuáles tienen restricciones

Acuerdo Transpacífco
El texto negociado por Costa Rica en el Acuerdo Transpacífico, conocido como Protocolo de Adhesión, debe cumplir con un requisito para ser de acceso público. Shutterstock
Gustavo Ortega Campos

La decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y despedir a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, abrió un debate sobre qué información puede divulgar el Gobierno durante una negociación comercial.

La controversia surgió después de que Fernández cuestionara que Trejos no compartiera con los sectores productivos el texto negociado. Sin embargo, especialistas en comercio exterior explican que algunos documentos no pueden divulgarse mientras no concluya el proceso legal.

Costa Rica solicitó ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) en agosto de 2022, al inicio del gobierno de Rodrigo Chaves, y terminó las negociaciones técnicas en mayo de 2026.