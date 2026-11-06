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Economía

Acciones vinculadas a la IA se desploman en bolsa tras las elecciones en Estados Unidos

El jueves, los llamados ‘Siete Magníficos’ perdieron en una sesión $800.000 millones

IA
Unos peatones caminan frente a una pantalla electrónica que muestra el valor del índice bursátil de referencia de Corea del Sur (KOSPI), en el exterior de la sede de Hana Bank en Seúl. PHILIP FONG
AFP