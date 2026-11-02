Petrolera estatal de Emiratos anuncia alianza con OpenAI

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La petrolera emiratí ADNOC anunció el lunes en Abu Dabi una alianza con el gigante estadounidense de inteligencia artificial OpenAI, que presentó como la primera de este tipo en el mundo en el sector energético.

El acuerdo se dio a conocer durante una conferencia de la industria petrolera a la que asistió el director de la empresa creadora del asistente conversacional ChatGPT, Sam Altman.

El acuerdo convertirá a ADNOC en “la primera empresa energética del mundo en desplegar OpenAI Frontier”, una plataforma destinada a las empresas, declaró su director general y ministro emiratí de Industria, Sultan Ahmed Al Jaber. No se dieron a conocer detalles financieros.

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