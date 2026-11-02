Petrolera estatal de Emiratos anuncia alianza con OpenAI

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La petrolera emiratí ADNOC anunció el lunes en Abu Dabi una alianza con el gigante estadounidense de inteligencia artificial OpenAI, que presentó como la primera de este tipo en el mundo en el sector energético.
El acuerdo se dio a conocer durante una conferencia de la industria petrolera a la que asistió el director de la empresa creadora del asistente conversacional ChatGPT, Sam Altman.
El acuerdo convertirá a ADNOC en “la primera empresa energética del mundo en desplegar OpenAI Frontier”, una plataforma destinada a las empresas, declaró su director general y ministro emiratí de Industria, Sultan Ahmed Al Jaber. No se dieron a conocer detalles financieros.
Según el comunicado de ADNOC, los modelos de OpenAI integrarán décadas de datos sobre yacimientos, reservas e instalaciones energéticas, así como consideraciones comerciales y de gastos para “optimizar” los planes de desarrollo de la empresa.
“Los agentes de IA interconectados pronosticarán de forma continua la oferta, la demanda, los precios y los márgenes del crudo, predecirán sus impactos antes de que se produzcan y evaluarán las repercusiones comerciales y operativas de cada decisión”, explicó.
Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales actores de la IA en Oriente Medio y aspira a convertirse en una potencia mundial del sector. En 2017 nombró al primer ministro de IA del mundo y se convirtió en el segundo país, después de Canadá, en adoptar una estrategia nacional sobre esta tecnología.
Un año después fundó G42, un fondo soberano que ofrece un abanico de productos de IA y emplea a más de 23.000 personas. Esta firma también integrará la alianza con ADNOC y OpenAI.
“Desde el momento que nació ChatGPT, el mundo se ha preguntado qué puede hacer la energía por la IA. Ahora, juntos descubriremos qué puede hacer la IA por la energía”, afirmó el director general y presidente ejecutivo de ADNOC, Sultán al Jaber.
De su lado, Altman ensalzó a Emiratos por haber “sido consistentemente el país más visionario del mundo en la adopción de la IA”. La alianza coincide con un momento delicado para la industria petrolera del Golfo, que ve sus exportaciones entorpecidas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz desde que empezó la guerra regional.
Aunque el ejército estadounidense escolta a buques por esa ruta, el bloqueo provocó un aumento de los precios del crudo.