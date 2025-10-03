Ciencia

Un planeta errante aumenta su masa a un ritmo sorprendente de 6.000 millones de toneladas por segundo

Un cuerpo celeste distante y sin estrella desafía la comprensión astronómica con su velocidad de crecimiento jamás antes observada

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cha 1107-7626, un planeta errante en formación, incrementó su masa ocho veces más rápido en pocos meses, según reveló un estudio internacional.
Cha 1107-7626, un planeta errante en formación, incrementó su masa ocho veces más rápido en pocos meses, según reveló un estudio internacional. (The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO)/L. Calçada/M. Kornmesser)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGplaneta errantecuerpo celesteplaneta
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.