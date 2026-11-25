Un estudio teórico liderado por físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y publicado en la revista científica The Astrophysical Journal determinó que, si una estrella similar al Sol captura un agujero negro primordial en su núcleo, este podría desatar una explosión que la desintegra en cuestión de decenas de segundos.

La investigación, encabezada por el profesor de física del MIT Ore Gottlieb y titulada The Life and Death of Stars that Capture Primordial Black Holes, describe mediante cálculos y simulaciones en tres dimensiones qué ocurriría si uno de estos objetos cósmicos quedara atrapado en el interior de un astro moderno.

Los agujeros negros primordiales son estructuras hipotéticas formadas fracciones de segundo después del Big Bang. Según los investigadores, los que habrían sobrevivido hasta hoy tendrían un tamaño microscópico, similar al de un átomo, pero concentrarían una masa comparable a la de un asteroide (alrededor de una millonésima parte de la masa de la Tierra), lo que los convierte en candidatos para explicar la materia oscura.

Ilustración esquemática (sin escala) de la secuencia evolutiva de una estrella de Hawking. (Attribution 4.0 International) (Gottlieb et al/The Astrophysical Journal)

Cómo ocurre la captura y la explosión

Para analizar este fenómeno, el equipo —que también incluyó científicos del Instituto Flatiron y las universidades de Nueva York y Stanford— combinó cálculos analíticos con simulaciones computacionales en tres dimensiones.

El estudio encontró que la gravedad de una sola estrella no basta para frenar y atrapar a un agujero negro primordial que pase cerca. La captura requiere una interacción de tres cuerpos: la gravedad de un planeta o de una estrella compañera desvía el objeto y lo encierra en una órbita que atraviesa repetidamente el astro. A lo largo de miles a millones de años, la fricción con el material estelar frena al agujero negro hasta hundirlo en el núcleo.

Una vez en el centro, el agujero negro comienza a devorar la estrella desde adentro a un ritmo más rápido de lo que se pensaba. En el transcurso de varios millones de años, logra consumir alrededor del 1 % de la masa estelar y crece hasta alcanzar unos pocos metros de diámetro.

Si al llegar a ese punto crítico la estrella gira lo suficientemente rápido, su gas ya no puede caer directamente hacia el agujero negro y, en su lugar, se acumula formando un disco de material que gira a su alrededor. “Una vez que se forma el disco, es prácticamente una sentencia de muerte para la estrella”, señaló Gottlieb en el comunicado del MIT.

A medida que el agujero negro sigue absorbiendo material, su propia rotación retuerce el espacio-tiempo y los campos magnéticos del disco. Esa tensión dispara potentes chorros electromagnéticos desde los polos del agujero negro que atraviesan la estrella y la hacen estallar en apenas unas decenas de segundos.

Pistas para detectar la explosión

Aunque este desenlace violento depende de que la estrella gire con suficiente rapidez para formar el disco, los investigadores calcularon que, cuando ocurre, la explosión sería lo bastante brillante como para ser captada por los telescopios actuales, incluso si sucede en galaxias lejanas.

Para identificar este fenómeno y no confundirlo con otros eventos cósmicos, los científicos modelaron la firma lumínica de la explosión: primero se detectarían rayos X y rayos gamma, seguidos por emisiones de luz azul, ultravioleta, óptica e infrarroja, y finalmente ondas de radio. Además, la clave definitiva sería observar este estallido en una estrella cuya masa, según las leyes de la evolución estelar, no debería permitirle explotar por sí sola.

“Si explota una estrella que no debería hacerlo, significa que hay una especie de parásito consumiéndola desde el interior”, concluyó Gottlieb. Según el físico, este hallazgo abre una nueva vía para que los astrónomos busquen pistas de los agujeros negros primordiales y determinen cuánto contribuyen realmente a la misteriosa materia oscura del universo.