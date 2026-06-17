Salud

¿Por qué la glucosa sube en ayunas en la diabetes tipo 2? La función del hígado explica este fenómeno

La producción excesiva de glucosa por parte del hígado explica por qué muchas personas con diabetes tipo 2 amanecen con niveles elevados

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Por El País / GDA / Uruguay
Investigaciones recientes analizan cómo la molécula GDF15 y el receptor PPARβ/δ podrían ayudar a mejorar el control de la glucosa.
Investigaciones recientes analizan cómo la molécula GDF15 y el receptor PPARβ/δ podrían ayudar a mejorar el control de la glucosa. (ChatGPT/Generada con IA)







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El País / GDA / Uruguay

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