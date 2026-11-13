Mercurio, Venus, Júpiter y Marte coincidirán en el cielo: cuándo observarlos desde Costa Rica

Cuatro planetas podrán observarse a simple vista en el firmamento de Costa Rica durante el amanecer del próximo 15 de noviembre, informó la Fundación Cientec.

El fenómeno astronómico permitirá distinguir, desde el este hacia lo alto del cielo, a Mercurio, Venus y una conjunción entre Júpiter y Marte.

En la conjunción entre Júpiter y Marte, este último se distinguirá por su coloración rojiza. (NASA/NASA Visualization Technologies Applications and Development)

De acuerdo con los datos de la Fundación Cientec, el recorrido visual iniciará hacia el este con Mercurio. Este planeta se ubicará en la constelación de Libra y presentará dificultad para su localización debido al resplandor previo a la salida del Sol.

La organización recomendó patrullar esa área del cielo con cuidado y buena dirección para hallarlo.

A continuación, se observará Venus, planeta que no pasará desapercibido por su brillo y que aparecerá junto a Spica, la estrella alfa de la constelación de Virgo.

Más arriba en el firmamento, antes del amanecer, se situarán Júpiter y Marte en la constelación de Leo. Ambos cuerpos celestes mantendrán una separación de 1°11′ de distancia entre sí, medida que equivale a poco más del diámetro de dos lunas.

Júpiter se distinguirá por su intenso brillo, mientras que Marte se identificará por su coloración rojiza.

Lluvia de meteoros Leónidas

Días después del alineamiento planetario, la lluvia de meteoros Leónidas alcanzará su punto de máxima visibilidad durante el 17 y el 18 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Fundación Cientec.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el lapso más oportuno para buscar los destellos abarcará las horas de la madrugada, inmediatamente después de la puesta de la luna.

La Fundación Cientec precisó que la Luna mostrará una fase de cuarto creciente con siete días de desarrollo en la constelación de Cáncer y se ocultará hacia la medianoche del 17 de noviembre.

En las mejores condiciones de observación, los espectadores podrían contabilizar entre 14 meteoros por hora, según Cientec, y 15, según la NASA. No obstante, la agencia espacial estadounidense advirtió de que la mayoría de los observadores detectarán una cifra inferior.