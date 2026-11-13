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Ciencia

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte coincidirán en el cielo: cuándo observarlos desde Costa Rica

Cuatro planetas serán visibles a simple vista durante el amanecer en territorio de Costa Rica

La Luna y Júpiter se alinean el 26 de marzo. El evento podrá observarse a simple vista al anochecer desde Costa Rica. [Imagen con fines ilustrativos]
Cuatro planetas podrán observarse desde Costa Rica durante el amanecer, con Júpiter y Marte en conjunción, según la Fundación Cientec. Imagen con fines ilustrativos. ESO/Y. Beletsky
Marianela Arias Vilchez