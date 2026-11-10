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Ciencia

Lluvia de meteoros Leónidas llega en noviembre: cuándo verla en Costa Rica

El fenómeno alcanzará unos 15 meteoros por hora

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas alcanzará su máximo entre el 5 y 6 de mayo y se observará mejor antes del amanecer.
Las Leónidas tendrán su punto máximo entre el 17 y 18 de noviembre y podrían observarse tras el ocultamiento de la Luna. Imagen con fines ilustrativos. Ryan Hallock
Marianela Arias Vilchez