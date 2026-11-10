Lluvia de meteoros Leónidas llega en noviembre: cuándo verla en Costa Rica

La lluvia de meteoros Leónidas llegará a su punto de máxima visibilidad durante el 17 y el 18 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Fundación Cientec.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el lapso más oportuno para buscar los destellos abarcará las horas de la madrugada, inmediatamente después de la puesta de la luna.

Pico de la lluvia de meteoros Leónidas ocurrirá a mediados de noviembre. (Giles Laurent/Wikimedia Commons)

La Fundación Cientec precisó que la luna mostrará una fase de cuarto creciente con siete días de desarrollo en la constelación de Cáncer, la cual se ocultará hacia la medianoche del 17 de noviembre.

En las mejores condiciones, los observadores podrían contabilizar entre 14 meteoros por hora según Cientec y 15 según la Nasa. No obstante, la agencia espacial estadounidense advirtió de que la mayoría de los espectadores detectará una cifra inferior.

A fin de mejorar la experiencia visual, la NASA aconsejó trasladarse a un punto oscuro y dar a los ojos cerca de 30 minutos de adaptación para la observación.

¿Por qué se producen las Leónidas?

Los destellos provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuerpo celeste que dejó estelas de partículas en movimiento con algunas regiones más densas, detalló Cientec.

La radiante en Leo está hacia la cabeza del mítico león. La Fundación Cientec indicó que los planetas Júpiter y Marte acompañan de cerca esa posición y sirven de punto de partida para reconocer la radiante.

Los observadores pueden seguir los trazos de los meteoros hacia atrás y verificar si proceden de esa familia porque parecen salir de dicha región.

Cientec recomendó separar los meteoros observados en al menos dos listas: Leónidas y otros (no Leónida), ante la presencia de otros destellos en la madrugada.

Tormentas registradas y pronósticos futuros

Las Leónidas son recordadas por sus tormentas de meteoros con miles por hora, fenómeno que sucedió en 1833, 1866, 1966 y luego en tres años casi seguidos: 1999, 2001 y 2002. En años normales, la lluvia tiene un pico de aproximadamente 15 meteoros por hora.

Las condiciones para el desarrollo de una tormenta de Leónidas dependen de la cercanía del cometa al Sol en su órbita (perihelio) y de la densidad de partículas que cruza la Tierra. Cientec apuntó que la Tierra no encontrará esas franjas densas en los años siguientes, sino hasta el año 2099.

Los retornos del cometa en su acercamiento al Sol en 2031 y en 2064 potenciarán picos con más de 100 por hora. Cientec añadió que los pronósticos podrían cambiar si con el tiempo se dan mayores acercamientos con regiones viejas de partículas.